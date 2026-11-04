Хакеры похитили данные авиакомпании Singapore Airlines

Singapore Airlines сообщила, что среди украденных данных — номера бронирований, маршруты полетов и имена пассажиров, а в некоторых случаях — еще и электронные адреса, номера телефонов и некоторые данные из документов, на которые были куплены билеты. При этом Amadeus заявила, что данные банковских карт и счетов украдены не были.