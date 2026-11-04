Хакеры похитили данные авиакомпании Singapore Airlines
В ходе хакерской атаки злоумышленники получили доступ к 46 тыс. записей о бронированиях билетов на рейсы сингапурской авиакомпании Singapore Airlines. Об этом сообщили Bloomberg, The Straits Times и другие СМИ. Сообщается, что утечка данных произошла в системе бронирований Amadeus, которой пользуется Singapore Airlines.
Singapore Airlines сообщила, что среди украденных данных — номера бронирований, маршруты полетов и имена пассажиров, а в некоторых случаях — еще и электронные адреса, номера телефонов и некоторые данные из документов, на которые были куплены билеты. При этом Amadeus заявила, что данные банковских карт и счетов украдены не были.
Singapore Airlines не первая авиакомпания, сообщившая об утечке данных с Amadeus. Ранее сообщалось, что хакеры, в частности, получили доступ к данным бронирований Malaysia Airlines, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines.