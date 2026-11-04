Жители поселка в Ленобласти сообщили о нападениях волков на собак

По словам женщины, один из случаев произошел вечером 10 октября. Волк напал на собак, однако Анне, ее знакомой и детям удалось отбить животных. Никто из людей не пострадал. После этого хищник погнался за другой местной жительницей, которая подошла на лай и крики. Женщине удалось спастись.