Жители поселка в Ленобласти сообщили о нападениях волков на собак
В поселке Дружная Горка Гатчинского муниципального округа участились случаи появления волков возле жилых домов и нападений на собак. После 10 октября местные жители зафиксировали четыре подобных инцидента. Об этом 4 ноября «Известиям» рассказала жительница поселка Анна.
По словам женщины, один из случаев произошел вечером 10 октября. Волк напал на собак, однако Анне, ее знакомой и детям удалось отбить животных. Никто из людей не пострадал. После этого хищник погнался за другой местной жительницей, которая подошла на лай и крики. Женщине удалось спастись.
Впоследствии волка несколько раз замечали возле многоквартирных домов. Накануне, по словам Анны, он забежал в подъезд, увидев собаку. В другом случае хищник выбежал с заброшенной территории возле местного магазина, когда небольшая собака начала лаять на него.
Жительница также рассказала о других нападениях на собак. По ее словам, 13 сентября волк атаковал животное, находившееся на цепи на частном участке, а 28 октября похожий случай произошел в поселке Орлино. С владельцами пострадавших собак Анна лично не знакома.
По словам женщины, местным жителям сообщили, что отстреляли пять волков, а численность хищников в окрестностях оценивали в семь особей. Однако недавно жители видели сразу четырех животных.
Появление волков вызывает беспокойство у местных жителей, поскольку многие возвращаются с тренировок поздно вечером.