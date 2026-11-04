В октябре объем биржевых торгов юанем составил почти 3,1 трлн рублей
Длительные выходные в Китае, наступившие 1–7 октября и связанные с празднованием Дня образования КНР, не привели к заметному снижению активности биржевых торгов юанем. За эту неделю, согласно оценке “Ъ”, суммарный объем торгов китайской валютой с расчетом «завтра» составил 807 млрд руб. (более 161 млрд руб. в день). В предшествующем месяце среднедневной объем операций составил около 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 октября). Всего за минувший месяц объем торгов составил почти 3,1 трлн руб., превысив результаты аналогичного периода 2025 года на 16,6%. Однако до исторического максимума, установленного в сентябре, показатель не дотянул 7%. Выходные в Китае обычно приводят к снижению биржевой активности в России, но более существенному, чем в этом году.
Например, в 2025 году с 1 по 8 октября среднедневной объем торгов китайской валютой на Московской бирже составил около 87 млрд руб., тогда как в сентябре показатель превышал 101 млрд руб. В 2024 году падение было более существенным — с 99,6 млрд руб. до 60,3 млрд. Основная причина такого снижения — в меньшей активности китайских импортеров, которые на время праздников уходят на каникулы и не торгуют валютой на бирже. В этом году снижение активности импортеров с лихвой было компенсировано более высокой активностью экспортеров в связи с ростом валютной выручки и подготовкой к выплате более высокого квартального налога.