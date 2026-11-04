В октябре объем биржевых торгов юанем составил почти 3,1 трлн рублей

Например, в 2025 году с 1 по 8 октября среднедневной объем торгов китайской валютой на Московской бирже составил около 87 млрд руб., тогда как в сентябре показатель превышал 101 млрд руб. В 2024 году падение было более существенным — с 99,6 млрд руб. до 60,3 млрд. Основная причина такого снижения — в меньшей активности китайских импортеров, которые на время праздников уходят на каникулы и не торгуют валютой на бирже. В этом году снижение активности импортеров с лихвой было компенсировано более высокой активностью экспортеров в связи с ростом валютной выручки и подготовкой к выплате более высокого квартального налога.