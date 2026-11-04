20% первичного жилья в Москве и области приобретается в уже построенных домах
В 2026 году покупатели на первичном рынке жилья переориентируются на комплексы, недавно введенные в эксплуатацию. Доля таких сделок уже составляет пятую часть от общего объема спроса. Этому способствует рост объемов не распроданных застройщиками площадей к моменту ввода, а также более низкая цена на готовые объекты. Свою роль сыграл и ценовой казус: жилье в сданных домах немного дешевле, чем в проектах на этапе котлована.
Интерес покупателей к готовым объектам также во многом объясняется временным охлаждением интереса профессиональных инвесторов к рынку новостроек. Для покупателей, которые одновременно выплачивают ипотеку и арендуют жилье, возможность быстрее переехать имеет дополнительную финансовую ценность, отмечают эксперты.