«Крестный отец» ИИ считает его способным уничтожить человечество

Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, считает, что правительства мира должны запретить разработку сверхмощных ИИ-систем. В интервью The Times он заявил, что они могут привести к исчезновению человечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Хинтон

Фото: Noah Berger / AP Джеффри Хинтон

Фото: Noah Berger / AP

По словам ученого, пока в мире нет возможности безопасной разработки «суперинтеллекта», то есть искусственной системы, которая превосходила бы интеллект человека. «Мы были бы дураками, разрабатывая сейчас суперинтеллект, поскольку в научном мире отсутствует консенсус по поводу возможности делать это безопасно и контролируемо,— заявил профессор Хинтон газете.— Потеря контроля над ИИ, более умным, чем мы сами, была бы катастрофой и могла бы привести даже к исчезновению человечества».

Джеффри Хинтон, всемирно известный психолог и специалист в области компьютерных наук, стал лауреатом Нобелевской премии мира по физике в 2024 году за фундаментальные открытия, позволяющие осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейросетей. Речь идет о создании технологии «глубокого обучения», над которой работают сейчас все современные нейросети, Chat GPT и беспилотные автомобили. Вместе со студентами он в 2012 году создал нейросеть AlexNet, которая победила в конкурсе по распознаванию изображений ImageNet. Как отмечают эксперты, это доказало эффективность глубоких нейросетей перед всеми остальными и во многом дало старт современному буму в области ИИ.