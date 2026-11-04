Одногодичная летальность онкобольных в Калининградской области снизилась до 16,2%

Одногодичная летальность среди онкологических пациентов в Калининградской области по итогам 2025 года снизилась с 18,4% до 16,2%. За девять месяцев 2026 года показатель составил 8,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на V Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение», который прошел в Москве 2–3 ноября.