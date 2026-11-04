Одногодичная летальность онкобольных в Калининградской области снизилась до 16,2%
Одногодичная летальность среди онкологических пациентов в Калининградской области по итогам 2025 года снизилась с 18,4% до 16,2%. За девять месяцев 2026 года показатель составил 8,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на V Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение», который прошел в Москве 2–3 ноября.
По словам министра, в области действует трехуровневая система оказания онкологической помощи. На первом уровне работают 17 первичных онкологических кабинетов, на втором — пять центров амбулаторной онкологической помощи, охватывающих все муниципалитеты. Третий уровень представлен региональным онкологическим диспансером на 208 коек.
Дмитриев отметил, что в онкологическом центре региона сосредоточены необходимые специалисты, оборудование и медицинские компетенции, которые прежде были доступны жителям области только за ее пределами. По оценке министра, такая система позволяет обеспечивать доступность и непрерывность лечения с учетом географической изолированности Калининградской области.
Развитие ранней диагностики способствовало увеличению выявляемости онкологических заболеваний. В 2024 году в регионе зарегистрировали 5 674 новых случая, в 2025-м — 6 тыс.
Кроме того, более ста пациентов в прошлом году получили высокотехнологичную медицинскую помощь непосредственно в Калининградской области. Ранее такие вмешательства проводили только в Москве и Санкт-Петербурге.