Обслуживающие недвижимость компании просят Минстрой защитить их от рейдеров

«Сегодня это отлаженная схема незаконного передела рынка управления жилыми домами»,— считают в ассоциации. Органы госжилнадзора регионов, которые должны пресекать противоправные действия в этом сегменте, не справляются, что является прямым следствием несовершенства правовой системы, регулирующей эту сферу.