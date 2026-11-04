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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Лента новостей

Обслуживающие недвижимость компании просят Минстрой защитить их от рейдеров

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предлагает Минстрою разработать «дорожную карту» по совершенствованию законодательства в части управления многоквартирными домами. Особенно бизнес волнуют участившиеся рейдерские захваты управления домами с помощью фальсификации протоколов общего собрания собственников.
«Сегодня это отлаженная схема незаконного передела рынка управления жилыми домами»,— считают в ассоциации. Органы госжилнадзора регионов, которые должны пресекать противоправные действия в этом сегменте, не справляются, что является прямым следствием несовершенства правовой системы, регулирующей эту сферу.
Подробности — в материале «Жильцам поставят голос».