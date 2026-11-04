Бывший министр культуры Прикамья сменил место работы
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Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский назначен первым замгендиректора столичного научно-технологического музея «АТОМ». Об этом сообщается в соцсетях музея.
Напомним, с 2018 по 2021 год господин Торчинский занимал должность министра культуры Пермского края. В марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября того же года экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост. С 2023 года три месяца занимал пост заместителя директора департамента развития туризма Минэка РФ, а потом устроился на должность заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации Государственной Третьяковской галереи.
Музей «АТОМ» — это выставочный просветительский комплекс с крупнейшей и самой современной в России экспозицией, посвященной ядерной энергии. Его общая площадь составляет более 25 тыс. квадратных метров, а вместимость — более 2 тыс. человек одновременно. Входит в состав «Росатома».