Бывший министр культуры Прикамья сменил место работы

Напомним, с 2018 по 2021 год господин Торчинский занимал должность министра культуры Пермского края. В марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября того же года экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост. С 2023 года три месяца занимал пост заместителя директора департамента развития туризма Минэка РФ, а потом устроился на должность заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации Государственной Третьяковской галереи.