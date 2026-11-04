В Москве арестован экс-руководитель тульского и ульяновского патронных заводов

Сергей Лукин был назначен гендиректором АО ТПЗ в марте 2023 года. после этого, в июне 2023 года, он же параллельно был назначен руководителем Ульяновского патронного завода. В июне 2023 года на встрече с губернатором региона Алексеем Русских Сергей Лукин в качестве руководителя УПЗ обсуждал вопросы развития предприятия и социальной инфраструктуры.