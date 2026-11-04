В Москве арестован экс-руководитель тульского и ульяновского патронных заводов
Бывший гендиректор АО «Тульский патронный завод» (как глава управляющей организации, он является и руководителем Ульяновского патронного завода) Сергей Лукин накануне был арестован в Москве по обвинению в контрабанде, совершенной с использованием служебного положения организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, 235-й гарнизонный военный суд заключил бывшего гендиректора под стражу.
Ульяновский патронный завод — одно из старейших оборонных предприятий России. Решение военного министерства Российской империи об учреждении временной хозяйственно-строительной комиссии для постройки третьего патронного завода в Симбирске (дореволюционное название Ульяновска) было принято в апреле 1916 года. Завод специализируется на производстве патронов к нарезному оружию.
Согласно данным Kartoteka.ru, АО «Ульяновский патронный завод» (УПЗ) в настоящее время находится в процессе реорганизации. Фактически с 2003 года завод входит в единую структуру с АО «Тульский патронный завод» (ТПЗ), который является управляющей компанией УПЗ, генеральный директор ТПЗ фактически руководит ульяновским заводом.
Сергей Лукин был назначен гендиректором АО ТПЗ в марте 2023 года. после этого, в июне 2023 года, он же параллельно был назначен руководителем Ульяновского патронного завода. В июне 2023 года на встрече с губернатором региона Алексеем Русских Сергей Лукин в качестве руководителя УПЗ обсуждал вопросы развития предприятия и социальной инфраструктуры.