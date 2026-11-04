В Екатеринбурге открыли мурал в честь Николая II
В День народного единства, 4 ноября, в Екатеринбурге открыли мурал в честь императора Николая II, сообщили в уральском полпредстве. Изображение появилось на фасаде здания по адресу улица Толмачева, 23, недалеко от Храма-на-Крови.
Автор работы — художник Сергей Храмов, размер мурала составляет приблизительно 7 на 16 метров. В центре композиции изображен Николай II в парадном офицерском мундире полковника. Вокруг него размещены сцены достижений дореволюционной России.
В нижней части — развитие железных дорог (включая Транссибирскую магистраль) и индустриализация, на среднем ярусе — сельское хозяйство, электрификация и строительство. В верхней части — развитие школьного образования, самолет «Илья Муромец», линкоры серии «Севастополь» и атаки кавалерии.
«Осознаете вы это или нет, но на вас смотрит святой»,— цитирует митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Екатеринбургская Епархия.
Место выбрано из-за того, что улица Толмачева переходит в Царскую и является частью пути следования традиционного Крестного хода в ночь убийства Царской семьи.
Инициативу создания серии муралов со святыми покровителями городов поддержала Федеральная служба государственной статистики. В ведомстве отметили, что именно при Николае II была проведена первая Всероссийская перепись населения.
Торжественное освящение изображения прошло во время общегородского крестного хода от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-Памятнику на Крови.