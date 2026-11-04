Политолог Кортунов: преодоление политического раскола в США отвечает интересам РФ

В России бытует точка зрения, что чем острее внутренняя борьба в США, чем меньше единства в американском руководстве, тем лучше для Москвы. Однако в действительности преодоление нынешнего политического раскола в США отвечает российским интересам, как и интересам сохранения стабильности международной системы.