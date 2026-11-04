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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Лента новостей

Политолог Кортунов: преодоление политического раскола в США отвечает интересам РФ

Неутешительные для республиканской администрации итоги выборов в Конгресс США поставили вопрос о будущем американской внешней политики, в том числе о перспективах посредничества в украинском конфликте и отношений с Россией.
В России бытует точка зрения, что чем острее внутренняя борьба в США, чем меньше единства в американском руководстве, тем лучше для Москвы. Однако в действительности преодоление нынешнего политического раскола в США отвечает российским интересам, как и интересам сохранения стабильности международной системы.
Подробности — в материале «Нужна ли нам расколотая Америка?»