Политолог Кортунов: преодоление политического раскола в США отвечает интересам РФ
Неутешительные для республиканской администрации итоги выборов в Конгресс США поставили вопрос о будущем американской внешней политики, в том числе о перспективах посредничества в украинском конфликте и отношений с Россией.
В России бытует точка зрения, что чем острее внутренняя борьба в США, чем меньше единства в американском руководстве, тем лучше для Москвы. Однако в действительности преодоление нынешнего политического раскола в США отвечает российским интересам, как и интересам сохранения стабильности международной системы.