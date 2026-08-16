Минэнерго Казахстана назвало условие возобновления поставок нефти в Германию
Казахстан возобновит поставки нефти по «Дружбе» при достижении договоренностей
Казахстан может возобновить поставки нефти в Германию через нефтепровод «Дружба» при достижении договоренности со всеми заинтересованными сторонами и устранении технических барьеров. Об этом пресс-служба казахстанского Минэнерго сообщила ТАСС.
Сейчас поставки приостановлены из-за технических ограничений на стороне транзита, отметили в ведомстве. «В случае устранения имеющихся инфраструктурных ограничений поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонами», — заявили представители Минэнерго.
С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение отсутствием технических возможностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.
В мае 2026 года Казахстан не планировал поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», что подтвердила национальная компания «КазТрансОйл». Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что транзит будет возобновлен после устранения технических препятствий. Россия еще в апреле 2026 года уведомила Казахстан об отсутствии технических возможностей для возобновления транзита нефти по «Дружбе».
Российский вице-премьер Александр Новак объяснял прекращение транзита нефти в Германию с 1 мая 2026 года текущими техническими возможностями. Он также заявил, что объемы нефти будут перенаправлены на другие свободные логистические направления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия готова обеспечить интересы Казахстана по поставкам нефти, используя другие маршруты.
В 2025 году Казахстан стал вторым по величине поставщиком сырья в Германию (13%) наравне с Норвегией, уступая США (15%). В первом квартале 2026 года республика удвоила поставки нефти в Германию, достигнув 730 тыс. тонн.