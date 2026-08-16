Минэнерго Казахстана назвало условие возобновления поставок нефти в Германию

Казахстан может возобновить поставки нефти в Германию через нефтепровод «Дружба» при достижении договоренности со всеми заинтересованными сторонами и устранении технических барьеров. Об этом пресс-служба казахстанского Минэнерго сообщила ТАСС.

Сейчас поставки приостановлены из-за технических ограничений на стороне транзита, отметили в ведомстве. «В случае устранения имеющихся инфраструктурных ограничений поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонами», — заявили представители Минэнерго.

С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение отсутствием технических возможностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.