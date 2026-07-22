Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Нарека Карапетяна
В Армении началось уголовное преследование члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Дело возбуждено по статьям об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний или принуждении к этому. Об этом сообщили Armenia Today в Генпрокуратуре республики.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения»,— сказал адвокат политика Арам Вардеванян журналистам (цитата по Yerevan Today). «Мы готовы к этим сложностям, всегда были готовы, готовы и сейчас. Для нашей борьбы более высокая честь находиться по ту сторону тюремной решетки, чем по эту»,— заявил Нарек Карапетян.
Нарек Карапетян — племянник российского и армянского бизнесмена, лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, который находится в Ереване под домашним арестом по делу о публичных призывах к захвату власти. Нарек Карапетян получил депутатский мандат 21 июля. На следующий день ЦИК Армении разрешил Генпрокуратуре возбудить в отношении него дело, но отказал в запросе на арест.
Уголовное преследование членов партии «Сильная Армения» и ее лидера Самвела Карапетяна, племянником которого является Нарек Карапетян, началось еще до парламентских выборов в Армении, состоявшихся 7 июня. Сам Самвел Карапетян был арестован в июне прошлого года по обвинению в публичных призывах к захвату власти после того, как выступил в защиту Армянской апостольской церкви, критикуемой премьер-министром Николом Пашиняном.
Впоследствии, к обвинению в призывах к захвату власти добавились экономические статьи, включая легализацию доходов, полученных преступным путем. С апреля 2026 года несколько сторонников и членов партии «Сильная Армения», в том числе Гоар Гумашян, Вержине Степанян и Алексан Алексанян, были задержаны или арестованы по обвинениям, связанным с подкупом избирателей и отмыванием денег. Партия, в свою очередь, заявляла, что эти обвинения политически мотивированы и являются попыткой властей помешать ее участию в выборах.
Самвел Карапетян неоднократно заявлял, что его уголовное дело политически мотивировано. Изначально он планировал баллотироваться на пост премьер-министра от своей партии, несмотря на наличие российского гражданства и требование закона о постоянном проживании в Армении. «Сильная Армения» рассчитывала изменить статью Конституции, касающуюся требований к главе правительства, в случае победы на выборах. Нарек Карапетян является активным членом партии и представил план реформ от ее имени.