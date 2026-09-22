Никол Пашинян и оппозиция разошлись во взглядах на свободу

Армения отпраздновала 35 лет со дня обретения независимости. Но по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в действительности республика оказалась независима и свободна только недавно, поскольку лишь теперь встречает этот день в условиях мира, а не войны. Армянская оппозиция, впрочем, смотрит на такую стабильность совершенно иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС

35-я годовщина независимости Армении стала отличным поводом для обращения к гражданам республики премьера Никола Пашиняна на центральной площади Еревана. Начал он его с вопроса: почему 21 сентября 1991 года 94,3% участников референдума проголосовали за независимость Армении от СССР? И тут же сам на него и ответил: «Пожалуй, по одной причине: они хотели жить в свободной, безопасной, демократической, развитой, благополучной, суверенной стране в качестве суверенных граждан». Однако, признал далее премьер, эти представления не оправдывались долгие годы, поскольку страна продолжала жить в условиях военного конфликта с Азербайджаном. Зато теперь, воодушевленно подчеркнул он, все точно иначе: свое 35-летие страна наконец отмечает в условиях мира.

«Республика Армения сегодня заметно развивается, но, да, в Республике Армения есть множество нерешенных проблем. Это не может быть основанием для того, чтобы мы меньше любили наше государство, потому что в мире нет, не было и не будет ни одного государства, где не было бы множества нерешенных проблем»,— констатировал Никол Пашинян.

Главным тезисом главы армянского правительства стало исполнение «армянской мечты» о государстве, которое становится более справедливым, независимым, сплоченным, суверенным, демократическим. И с этим тезисом, разумеется, согласились далеко не все.

Ожидаемо те факторы, которые власти сочли признаком наступившей стабильности, оппозиция Армении отнесла к большим угрозам и потере суверенитета. «Мы потеряли Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”). Под фальшивые лозунги мира мы продолжаем уступать свой суверенитет. Забывая о достоинстве, о своей идентичности и о нашем национальном облике, мы продолжаем выполнять унизительные требования врага»,— заявил, например, бывший президент Армении Роберт Кочарян, лидер блока «Армения», который находится в СИЗО в Ереване.

От лица так называемой новой оппозиции высказался и российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, уже чуть больше года находящийся под арестом (последние месяцы под домашним). По его словам, независимость республики постепенно и незаметно ослабляют за счет уступок, трансформации национальных ценностей и «сжатия границ». «Мы понесли непростительные потери, сталкиваемся с вызовами в сфере безопасности, общество расколото, а государственные интересы нередко подчиняются исключительно узким личным и сиюминутным политическим интересам»,— подытожил Карапетян.

Никол Пашинян и его правительство выстраивают фактически новый фундамент национальной идентичности Армении. Идея о возвращении Нагорного Карабаха, по словам премьера, в этой парадигме не просто устарела или неактуальна — она угрожает миру, который был достигнут с Азербайджаном. Правда, пока только теоретическому: мирный договор так и не подписан.

Но реальность на Южном Кавказе и, соответственно, в самой Армении трансформируется и без этого. И в каком-то смысле ставит страну в положение, чем-то похожее на обстоятельства 35-летней давности.

«Как и в 1991 году, ясно, что возврат к старому невозможен, но и новое таит в себе много рисков, опасностей, непредсказуемости»,— написал руководитель исследовательской программы «Новая роль постсоветских государств» в Институте международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в Telegram-канале.

Одним из ярких внешних проявлений этой трансформации стали, конечно, довольно резкие перемены в отношениях с Россией. Примечательно, что в разговоре с журналистами в День независимости Армении Никол Пашинян и сам заговорил об этом. Отношения стран в условиях конфликта — это одно, а в условиях мира — «совсем другое», сказал он, предположив, что вскоре отношения Еревана и Москвы неизбежно изменятся. В какую именно сторону — в сторону примирения или еще большего отдаления и конфликтогенности, Пашинян не уточнил.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме армянскому коллеге Арарату Мирзояну написал, что сохранение активного диалога между странами отвечает взаимным интересам граждан.

Лусине Баласян