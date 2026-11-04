Режим повышенной готовности вводят в Хакасии из-за проблем с мусором
Муниципалитетам рекомендовано заключить прямые договоры с перевозчиками
Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) в Хакасии порекомендовала властям ряда муниципалитетов ввести режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). В числе этих муниципалитетов крупнейшие города региона — Абакан, Саяногорск и Черногорск.
По данным пресс-службы правительства Хакасии, муниципальным властям предложено направить в кабмин заявки на получение финансирования прямых договоров с перевозчиками по вывозу ТКО. «Минприроды Хакасии ожидает получить решения глав городов и районов о готовности использовать средства республиканского бюджета на обозначенные цели до 5 ноября 2026 года»,— говорится в сообщении.
В мэрии Абакана после заседания КЧС также прошло совещание, посвященное решению проблемы с вывозом мусора. «У регионального оператора — АО «“Экопарк” с подрядчиками ООО “Бытовик” и ООО “Град-Сервис” закончился договор 1 ноября. В правительстве Хакасии на заседании КЧС уведомили, что АО “Экопарк” направило уведомление о прекращении сбора и вывоза ТКО с 5 ноября в Абакане, Саяногорске, Черногорске, частично в Усть-Абаканском районе, Алтайском районе, Бейском районе»,— рассказал на совещании первый вице-мэр столицы Хакасии Владимир Жуковский.
В начале ноября руководство «Экопарка» сообщало о том, что «продолжает системную работу с городами и районами», чтобы «найти эффективное решение вместе с властью».