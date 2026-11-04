Режим повышенной готовности вводят в Хакасии из-за проблем с мусором

В мэрии Абакана после заседания КЧС также прошло совещание, посвященное решению проблемы с вывозом мусора. «У регионального оператора — АО «“Экопарк” с подрядчиками ООО “Бытовик” и ООО “Град-Сервис” закончился договор 1 ноября. В правительстве Хакасии на заседании КЧС уведомили, что АО “Экопарк” направило уведомление о прекращении сбора и вывоза ТКО с 5 ноября в Абакане, Саяногорске, Черногорске, частично в Усть-Абаканском районе, Алтайском районе, Бейском районе»,— рассказал на совещании первый вице-мэр столицы Хакасии Владимир Жуковский.