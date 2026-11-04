Школу №28 в Липецке хотят капитально отремонтировать за 140 млн рублей

Ранее в правительстве Липецкой области отмечали, что зданию школы №28 — 91 год, и капремонт начнется раньше запланированного. В ходе работ предстоит, в частности, обновить кровлю, усилить фундамент, поменять инженерные сети. Кроме того, обновить требуется наружные сети канализации.