Школу №28 в Липецке хотят капитально отремонтировать за 140 млн рублей
Муниципальное учреждение «Управление строительства города Липецка» ищет подрядчика для капитального ремонта средней школы №28 имени Смыслова (площадь Константиновой, 2). Начальная цена контракта составляет 140,3 млн руб. Завершить ремонт планируют до 1 августа 2027 года. Соответствующая информация опубликована в ЕИС «Закупки».
Ранее в правительстве Липецкой области отмечали, что зданию школы №28 — 91 год, и капремонт начнется раньше запланированного. В ходе работ предстоит, в частности, обновить кровлю, усилить фундамент, поменять инженерные сети. Кроме того, обновить требуется наружные сети канализации.
Работы профинансируют из бюджета Липецка. Предусмотрен 30-процентный аванс от стоимости соглашения. Заявки на участие в торгах будут принимать до 18 ноября. Итоги подведут 20 ноября.
Летом «Ъ-Черноземье» также писал, что с липецким ООО «Стройотдел», совладельцем которого выступает бывший депутат горсовета Липецка Александр Кофанов, подписали контракт на строительство детсада на 250 мест в Тамбове. Заявка компании была единственной, соглашение заключили по начальной цене 480,9 млн руб.