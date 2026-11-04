«Сады Бештау» нашли «Простор»

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Бештау» зарегистрировано в 2015 году в г. Минводы. Основной вид деятельности — выращивание многолетних культур. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель Василий Хайнов. Выручка компании за 2024 год составила 47 млн рублей, прибыль — 9 млн рублей.

ООО «Простор» зарегистрировано в июле 2026 года в Москве. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Наталья Богданова.