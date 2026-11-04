«Сады Бештау» нашли «Простор»
Московский инвестор купил один из крупнейших садов Ставрополья за 247 млн руб.
Конкурсный управляющий банкротящегося агрохолдинга ООО «Сады Бештау» Павел Чесноков реализовал единый имущественный комплекс предприятия. По итогам повторных торгов, состоявшихся на «Всероссийской Электронной Торговая Площадке», покупателем выступило московское ООО «Простор». Сумма сделки составила 246,93 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно сообщению управляющего, договор купли-продажи был заключен 16 октября 2026 года с единственным участником торгов.
В состав проданного лота вошли 194 наименования имущества, включая обширный банк сельскохозяйственных земель и многолетние насаждения. Общая площадь земельных участков, расположенных в Минераловодском округе (в районе сел Дунаевка и Прикумское), превышает 3,5 тыс. га. В сделку также включены права аренды и имущественные права на фруктово-ягодные сады общей площадью свыше 268 га: яблоневые сады (заложенные в 2016, 2017 и 2019 годах), а также черешневый и сливовый сады (осень 2019 года).
ООО «Сады Бештау» — агропромышленная компания из Ставропольского края, специализирующаяся на выращивании яблок. Совокупные требования кредиторов к предприятию составляют более 850 млн рублей.
Помимо земли и садов, на баланс нового собственника перейдет сельскохозяйственная инфраструктура: сети капельного орошения протяженностью более 26 км на площади 252 га, склад ядохимикатов, ремонтные мастерские, административные здания, а также 13 единиц техники, включая тракторы «Беларус» 2020 года выпуска, гусеничный ДТ-75Н, грузовые ГАЗ и КАМАЗ, и партия из 125 товарно-материальных ценностей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Бештау» зарегистрировано в 2015 году в г. Минводы. Основной вид деятельности — выращивание многолетних культур. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель Василий Хайнов. Выручка компании за 2024 год составила 47 млн рублей, прибыль — 9 млн рублей.
ООО «Простор» зарегистрировано в июле 2026 года в Москве. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Наталья Богданова.
ООО «Сады Бештау» было признано несостоятельным Арбитражным судом Ставропольского края в марте 2026 года. В отношении компании открыто конкурсное производство, которое продлено судом до 24 февраля 2027 года. Имущество находилось в залоге у ООО «Асто Консалтинг». Совокупная задолженность перед кредиторами составила 858,1 млн руб. Финансовые трудности у «Садов Бештау» начались в 2024 году, когда предприятие фактически утратило платежеспособность. Летом 2025 года по инициативе банка была введена процедура наблюдения. Общая стоимость имущества составила около 325 млн руб. Яблоневые сады площадью 242 га оценены в 125,1 млн руб., сливовый сад (13 га) – в 30,6 млн руб., сад черешни (13 га) – в 21 млн руб. Сооружения системы капельного орошения на 252 га стоят 110,4 млн руб. Коммерческая недвижимость, включающая административное здание, мастерские и склад ядохимикатов (1 тыс. кв. м), оценена в 5,2 млн руб., собственные земельные участки – в 0,5 млн руб. Стоимость офисного инвентаря и прав аренды 43 участков на 4,2 млн кв. м на данном этапе не определена.