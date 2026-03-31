Имущество банкротящегося ООО «Сады Бештау» оценили в 325 млн рублей

Конкурсный управляющий подвел итоги инвентаризации активов ставропольского сельскохозяйственного предприятия ООО «Сады Бештау». Общая стоимость имущества составила около 325 млн руб. Как следует из документов, с которыми ознакомился корреспондент «Ъ-Кавказ», основу комплекса формируют многолетние насаждения.

Яблоневые сады площадью 242 га оценены в 125,1 млн руб., сливовый сад (13 га) – в 30,6 млн руб., сад черешни (13 га) – в 21 млн руб. Сооружения системы капельного орошения на 252 га стоят 110,4 млн руб. В собственности должника числится автопарк на 20,8 млн руб. (тракторы «Беларус», грузовики КамАЗ, полуприцепы-цистерны, автопогрузчик и автомобили Lada) и сельскохозяйственное оборудование на 11,1 млн руб. Коммерческая недвижимость, включающая административное здание, мастерские и склад ядохимикатов (1 тыс. кв. м), оценена в 5,2 млн руб., собственные земельные участки – в 0,5 млн руб. Стоимость офисного инвентаря и прав аренды 43 участков на 4,2 млн кв. м на данном этапе не определена.

Агрофирма «Сады Бештау» действует в Минераловодском районе с 2015 года, выращивая фрукты на 250 га. Бенефициаром компании выступает местный предприниматель Василий Хайнов, ранее занимавшийся оптовой торговлей зерном. От комментариев он отказался. Связаться с конкурсным управляющим Павлом Чесноковым «Ъ-Кавказ» также не удалось.

Финансовые трудности у «Садов Бештау» начались в 2024 году, когда предприятие, получившее за год 47 млн руб. выручки и 9 млн руб. чистой прибыли, фактически утратило платежеспособность. Летом 2025 года по инициативе Альфа-банка в отношении должника была введена процедура наблюдения. 11 марта 2026 года Арбитражный суд Ставропольского края признал компанию несостоятельной, открыв конкурсное производство до 24 августа. Конкурсным управляющим утвержден член САУ «Авангард» Павел Чесноков. Теперь собранию кредиторов предстоит утвердить порядок продажи имущества, после чего сельскохозяйственный комплекс будет выставлен на торги для погашения задолженности.

Валерий Климов