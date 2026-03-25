Ставропольская компания «Сады Бештау» обанкротилась с долгами 858 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края 11 марта признал банкротом ООО «Сады Бештау». В отношении компании открыто конкурсное производство до 24 августа 2026 года. Совокупная задолженность перед кредиторами составляет 858,1 млн руб., следует из судебных материалов.

Предприятие специализируется на выращивании яблок и владеет садами площадью 250 гектаров в Минераловодском районе. Компания действует с 2015 года. Её бенефициар — местный предприниматель Василий Хайнов, который также занимался торговлей зерном. За 2024 год выручка хозяйства достигла 47 млн руб. при прибыли 9 млн руб.

Финансовые трудности у «Садов Бештау» начались в 2024 году, когда предприятие фактически утратило платежеспособность. Летом 2025 года по инициативе Альфа-банка была введена процедура наблюдения.

По оценке руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, современные хозяйства на юге России получают урожайность яблоневых садов 30-40 тонн с гектара в год. «Сады Бештау» потенциально могут давать 7,5-10 тысяч тонн плодов ежегодно. «Это относительно небольшое хозяйство: такие площади близки к нижней границе экономической эффективности для промышленного яблоневого сада», — поясняет эксперт.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий считает, что стоимость насаждений составит около 400 млн руб. при условии, что экспертиза подтвердит жизнеспособность деревьев.

Бенефициар Василий Хайнов отказался от комментариев. Связаться с конкурсным управляющим Павлом Чесноковым не удалось.

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков объяснил, что в делах о банкротстве суд принимает решение не на основе формальной прибыльности, а исходя из наличия просроченных обязательств и реальной возможности их погашения. «Если такой возможности нет, компанию, как правило, признают банкротом. Конкурсный управляющий в такой ситуации обязан проверять и оспаривать сделки по выводу имущества, особенно если есть признаки безвозмездного отчуждения или занижения цены. При этом шансы незалоговых кредиторов на существенное удовлетворение требований обычно невелики»,— заявил юрист.

Старший юрист адвокатского бюро Asterisk Валентина Кондратьева добавила, что банкротство сельхозпредприятий имеет особенности: при продаже имущества приоритет отдается сохранению бизнеса как единого комплекса и его сельскохозяйственного профиля, а преимущественное право покупки получают отраслевые участники рынка.

«Если значительная часть активов находится в залоге, основная выручка от их продажи уйдет залоговому кредитору, поэтому шансы остальных кредиторов на существенное погашение требований невелики. При этом отсутствие документов по активам и признаках их вывода может стать основанием для постановки вопроса о субсидиарной ответственности контролирующих лиц»,— резюмировала эксперт.

Подробнее — в материале «Из яблок выжали последние соки».

Тат Гаспарян