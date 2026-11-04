В Свердловской области объявили беспилотную опасность в День народного единства
В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале МЧС.
«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальшеот окон»,— говорится в сообщении.
Сегодня в городе отмечают День народного единства. В Уральском центре народного искусства пройдет «Фестиваль народов России».
Также в этот день проходит крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови и пикет в сквере на проспекте Орджоникидзе, участники которого совмещают празднование Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери».