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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области объявили беспилотную опасность в День народного единства

В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом появилось в канале МЧС.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие. Держитесь дальшеот окон»,— говорится в сообщении.
Сегодня в городе отмечают День народного единства. В Уральском центре народного искусства пройдет «Фестиваль народов России».
Также в этот день проходит крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови и пикет в сквере на проспекте Орджоникидзе, участники которого совмещают празднование Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери».
Анна Капустина