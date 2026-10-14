FIS назвала число квот для российских лыжников на Кубок мира
14.10.2026, 13:22
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выделила россиянам по 12 квот у мужчин и у женщин для выступления на этапах Кубка мира в сезоне-2026/27. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В предстоящем сезоне россияне будут участвовать в турнирах под эгидой FIS в нейтральном статусе. На данный момент из лыжников его получили Савелий Коростелев, Сергей Волков, Никита Денисов, Дарья Непряева, Ксения Шорохова и Арина Каличева.
Также FIS выделила 16 квот для технического персонала. На каждом этапе Кубка мира смогут выступить по шесть мужчин и шесть женщин.