Убытки вышли в поле

Компания «ЗЛЦ» управляла одним из крупнейших зерновых комплексов юга Ставрополья: площадки общей мощностью около 160 тыс. тонн единовременного хранения создавались с 2006 года предпринимателем Андреем Кухарем, а с 2018 года единственным владельцем значится Вера Кухарь. В июне 2018 года АО «Россельхозбанк» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о банкротстве компании, задолженность перед банком составляла около 1,25 млрд рублей. 27 декабря 2019 года суд признал ООО «ЗЛЦ» банкротом. Имущество должника распродавалось на торгах по частям: в 2022 году лоты оценивались суммарно в 134,9 млн рублей, а в сентябре 2024 года единый лот зданий и сооружений продан за 6,81 млн рублей при начальной цене 27 млн. Операционная деятельность фактически прекращена: штат сократился с 18 сотрудников в 2018 году до нуля, выручка по итогам 2025 года нулевая. Компания сохраняет статус действующего юридического лица в рамках конкурсного производства.