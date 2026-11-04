Убытки вышли в поле
Суд взыскал с бенефициаров банкротящегося зернового центра 688 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края 26 октября 2026 года удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Зерновой логистический центр» (ООО «ЗЛЦ») Елены Коптиевской о привлечении контролирующих должника и иных лиц к ответственности. По итогам рассмотрения трех заявлений с бывших руководителей и связанных компаний взыскано солидарно 688,35 млн руб. убытков в конкурсную массу. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Конкурсный управляющий Елена Коптиевская (член Ассоциации СРО «ЦААУ») в течение 2023–2024 годов последовательно подала заявления о взыскании убытков с бывшего бенефициара и руководителей предприятия, а также контрагентов, участвовавших в выводе активов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЗЛЦ» зарегистрировано в 2015 году в Ипатово. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Учредитель Вера Кухарь. Убыток за 2025 год составляет 798 тыс. руб.
Согласно резолютивной части определения суда, ответственность распределена следующим образом: 52,19 млн руб. — солидарно с бенефициара Веры Кухарь, бывшего руководителя Андрея Кухаря и ООО «Ставропольский мукомольный завод». Сумма взыскана в качестве возмещения стоимости пшеницы 4 класса, неправомерно отгруженной со складов должника. Кроме того, 46,88 млн руб. — планируется солидарно взыскать с Веры Кухарь, Андрея Кухаря и бывшего руководителя Анатолия Любителева. Сумма покрывает стоимость пшеницы 4 и 5 классов, также неправомерно отгруженной со складов.
Еще 589,27 млн руб. — солидарно с Веры Кухарь и Андрея Кухаря. Эта сумма представляет собой недостачу зерна, принадлежавшего должнику.
Общая сумма взыскания (688,35 млн руб.) значительно превышает изначально заявленные требования, которые варьировались от 93,7 млн до 630,5 млн руб. в зависимости от ответчика. Суд переквалифицировал часть требований и увеличил размер ответственности исходя из рыночной стоимости утраченного зерна и итогового размера недостачи.
Компания «ЗЛЦ» управляла одним из крупнейших зерновых комплексов юга Ставрополья: площадки общей мощностью около 160 тыс. тонн единовременного хранения создавались с 2006 года предпринимателем Андреем Кухарем, а с 2018 года единственным владельцем значится Вера Кухарь. В июне 2018 года АО «Россельхозбанк» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о банкротстве компании, задолженность перед банком составляла около 1,25 млрд рублей. 27 декабря 2019 года суд признал ООО «ЗЛЦ» банкротом. Имущество должника распродавалось на торгах по частям: в 2022 году лоты оценивались суммарно в 134,9 млн рублей, а в сентябре 2024 года единый лот зданий и сооружений продан за 6,81 млн рублей при начальной цене 27 млн. Операционная деятельность фактически прекращена: штат сократился с 18 сотрудников в 2018 году до нуля, выручка по итогам 2025 года нулевая. Компания сохраняет статус действующего юридического лица в рамках конкурсного производства.
Согласно материалам дела, Вера Кухарь занимала пост генерального директора ООО «ЗЛЦ» с апреля 2018 года по момент признания компании банкротом (декабрь 2019-го). Андрей Кухарь руководил компанией в 2015–2016 годах, а Анатолий Любителев — в более ранний период.
В определении суда подчеркивается солидарный характер ответственности, что дает конкурсной массе право требовать исполнения обязательств в полном объеме с любого из должников. Дата следующего судебного заседания по основному делу о банкротстве ООО «ЗЛЦ» судом не установлена. Адвокатское сообщество отмечает, что подобные прецеденты с переквалификацией убытков в пользу полной стоимости утраченных товарных запасов становятся стандартной практикой при банкротстве крупных аграрных хранителей.