Объемы строительно-монтажных работ снизились в Курской области

В Курской области за девять полных месяцев 2026 года организациями выполнены строительно-монтажные работы на 123,4 млрд руб., что составляет 82,8% от прошлогоднего показателя за аналогичный период. В сентябре объем работ оценивается в 12,5 млрд руб. — это 61,6% от суммы за сентябрь 2025-го. Статистикой поделились в Курскстате.