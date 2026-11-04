Объемы строительно-монтажных работ снизились в Курской области
В Курской области за девять полных месяцев 2026 года организациями выполнены строительно-монтажные работы на 123,4 млрд руб., что составляет 82,8% от прошлогоднего показателя за аналогичный период. В сентябре объем работ оценивается в 12,5 млрд руб. — это 61,6% от суммы за сентябрь 2025-го. Статистикой поделились в Курскстате.
По данным аналитиков, наибольший объем строительно-монтажных работ в 2026 году был выполнен крупными и средними организациями в Курчатове, Курске, Железногорске, а также в Советском районе. По состоянию на 1 октября крупные и средние компании заключили договоры строительного подряда и контракты на сумму 7,5 млрд руб.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Курской области снизились темпы жилищного строительства. С января по сентябрь на территории региона за счет всех источников финансирования было построено 4,7 тыс. квартир общей площадью 480,8 тыс. кв. м, что составило 84% от показателя за аналогичный период 2025-го.