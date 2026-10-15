В Курской области снизились темпы жилищного строительства

За девять месяцев 2026 года на территории Курской области за счет всех источников финансирования было построено 4,7 тыс. квартир общей площадью 480,8 тыс. кв. м, что составило 84% от показателя за аналогичный период 2025-го. Об этом рассказали в Курскстате. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2 тыс. жилых домов общей площадью 349,1 тыс. кв. м, или 72,6% от общего ввода жилья по региону.