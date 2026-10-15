В Курской области снизились темпы жилищного строительства
За девять месяцев 2026 года на территории Курской области за счет всех источников финансирования было построено 4,7 тыс. квартир общей площадью 480,8 тыс. кв. м, что составило 84% от показателя за аналогичный период 2025-го. Об этом рассказали в Курскстате. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2 тыс. жилых домов общей площадью 349,1 тыс. кв. м, или 72,6% от общего ввода жилья по региону.
По данным Курскстата, ввод жилых домов в этом году проходил во всех муниципальных районах и городах области. Наибольший объем ввода отмечен:
в Курске — 189,2 тыс. кв. м;
в Курском районе — 155,5 тыс. кв. м;
в Железногорском районе — 19,1 тыс. кв. м;
в Октябрьском районе — 16,3 тыс. кв. м.
Доля ввода жилья в сельской местности составила 48,3% от общего объема, введенного в регионе.
В сентябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в первом полугодии 2026-го прибыльными были только 58,3% организаций в Курской области. Соответственно, на долю убыточных компаний пришлось 41,7% от общего числа.