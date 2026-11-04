Глава СКР взял на контроль расследование нападения собаки на ребенка в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное после нападения бездомной собаки на восьмилетнего ребенка в Стерлитамаке. Руководителю регионального управления СКР Владимиру Архангельскому поручено предоставить информацию о ходе и итогах расследования.