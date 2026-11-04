Экс-руководитель управления мэрии Кемерова получил 3,5 года колонии

Согласно сообщению, подсудимый в 2020—2021 годах организовал и обеспечил перечисление из бюджета Кемеровского городского округа 45,5 млн руб. коммерческой организации. Компания по муниципальным контрактам должна была приобретать жилье путем инвестирования в строительство, но свои обязательства в полном объеме не исполнила.