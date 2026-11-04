Экс-руководитель управления мэрии Кемерова получил 3,5 года колонии
Центральный районный суд Кемерова завершил рассмотрение уголовного дела бывшего начальника управления городского развития мэрии. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и получил 3,5 года исправительной колонии общего режима, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Согласно сообщению, подсудимый в 2020—2021 годах организовал и обеспечил перечисление из бюджета Кемеровского городского округа 45,5 млн руб. коммерческой организации. Компания по муниципальным контрактам должна была приобретать жилье путем инвестирования в строительство, но свои обязательства в полном объеме не исполнила.
«Гражданский иск оставлен без рассмотрения, поскольку вопрос о взыскании ущерба, причиненного преступлением, разрешен иным судом в порядке гражданского судопроизводства»,— уточняется в пресс-релизе.
Как писал «Ъ-Сибирь», экс-начальник управления городского развития Александр Зварыгин был задержан в начале 2025 года.