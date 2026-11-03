Суд обязал администрацию Сочи вернуть санаторию «Известия» 1,4 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации Сочи в пользу АО «Санаторий “Известия”» 1,38 млн руб. неосновательного обогащения, образовавшегося из-за переплаты по договорам аренды земельных участков. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Спор возник после расторжения двух договоров аренды, заключенных в 2020 году. По одному соглашению санаторий переплатил 710 тыс. руб., по другому — 670 тыс. руб.
В январе этого года общество потребовало вернуть средства, однако мэрия отказала. Она ссылалась на задолженность санатория по другим земельным участкам. Суд, в свою очередь, указал, что переплата и предполагаемые долги относятся к разным лицевым счетам.
Решение может быть обжаловано.