Мэрия Сочи не смогла расторгнуть договор аренды земли с АО «Курорт Макопсе»

В июле 2025 года сотрудники муниципального земельного контроля осмотрели участок и обнаружили одноэтажное строение, частично разрушенное здание и металлическую цистерну. Признаков хозяйственной деятельности на участке специалисты не выявили. Администрация сочла это нарушением условий аренды и обратилась в кубанский арбитраж, который, в свою очередь, отказал в расторжении договора.