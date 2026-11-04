Мэрия Сочи не смогла расторгнуть договор аренды земли с АО «Курорт Макопсе»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу администрации Сочи и оставил в силе решение об отказе расторгать договор аренды земельного участка с АО «Курорт Макопсе». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Курорт Макопсе» зарегистрировано в Сочи в 1993 году. Компания специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Генеральным директором является Дмитрий Калмыков. Выручка компании за 2025 год составила 55,4 млн руб., убыток — 6,2 млн руб.
Как следует из материалов дела, в 2001 году стороны заключили договор аренды участка площадью 3,2 тыс. кв. м. Земля расположена в Лазаревском районе в поселке Макопсе. Ее предоставили для размещения гаража, механических мастерских и резервуара питьевой воды.
В июле 2025 года сотрудники муниципального земельного контроля осмотрели участок и обнаружили одноэтажное строение, частично разрушенное здание и металлическую цистерну. Признаков хозяйственной деятельности на участке специалисты не выявили. Администрация сочла это нарушением условий аренды и обратилась в кубанский арбитраж, который, в свою очередь, отказал в расторжении договора.
Апелляционная инстанция согласилась с нижестоящим судом. Она указала, что отсутствие хозяйственной деятельности в течение определенного времени не означает использования земли не по целевому назначению. Наличие разрушенного строения также не говорит о нарушении договора.
Постановление апелляционной инстанции вступило в силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.