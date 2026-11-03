Суд взыскал 0,8 млн рублей с горархитектуры Ульяновска
Бюджету придется компенсировать судебные расходы в связи с незаконностью выданных разрешений на строительство
Арбитражный суд Ульяновской области по заявлению индивидуального предпринимателя Андрея Семеновича принял решение о взыскании судебных расходов с управления архитектуры и градостроительства в размере 813 тыс. руб. в связи с признанием незаконным факта выдачи управлением разрешения на строительство.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», судебная тяжба Андрея Семеновича с управлением архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска (УАиГ) о незаконности выдачи разрешения на строительство МКД на месте, где возможно только строительство ИЖС, тянется с 2022 года. Неоднократно суд отказывал в удовлетворении иска, однако в апреле этого года Поволжский арбитражный суд отменил решение нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, указав на неправильность решения арбитражного суда. В июне Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск Андрея Семеновича в полном объеме, признав выдачу разрешения на строительство незаконной в связи с многочисленными нарушениями проекта и его несоответствием градостроительным требованиям.
В середине октября апелляционная инстанция отказала УАиГ в удовлетворении апелляционной жалобы и согласилась с решением первой инстанции, после чего решение вступило в законную силу, а арбитражный суд взыскал с виновника судебные расходы в размере 813 тыс. руб.
Кроме того, также в июне по иску предпринимателя к застройщику Арбитражным судом Ульяновской области было принято решение о признании постройки самовольной и ее сносе застройщиком за свой счет в течение трех месяцев с момента вступления в силу решения суда. С этим решением в середине октября также согласилась апелляционная инстанция, отказав УАиГ в удовлетворении апелляционной жалобы. А 28 октября арбитражный суд удовлетворил заявление Андрея Семеновича о взыскании судебных расходов с застройщика ООО «Элитстрой» в размере 740 тыс. руб.
Как отмечал ранее представитель истца, глава компании «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев, арбитражный суд своими решениями показал реальную проблему точечной застройки в Ульяновске и ответственности за незаконные решения. Теперь за незаконность выдачи разрешений на строительство придется расплачиваться дефицитному ульяновскому бюджету. По словам господина Кучембаева, истец также намерен подать заявление о взыскании с УАиГ еще 200 тыс. руб. судебных расходов, связанных с рассмотрением иска в апелляционной инстанции.