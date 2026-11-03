Суд взыскал 0,8 млн рублей с горархитектуры Ульяновска

Кроме того, также в июне по иску предпринимателя к застройщику Арбитражным судом Ульяновской области было принято решение о признании постройки самовольной и ее сносе застройщиком за свой счет в течение трех месяцев с момента вступления в силу решения суда. С этим решением в середине октября также согласилась апелляционная инстанция, отказав УАиГ в удовлетворении апелляционной жалобы. А 28 октября арбитражный суд удовлетворил заявление Андрея Семеновича о взыскании судебных расходов с застройщика ООО «Элитстрой» в размере 740 тыс. руб.