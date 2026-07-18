Суд решил несносную задачу

В Ульяновске в центре города снесут многоквартирный дом, строительство которого ведется по принципу точечной застройки. Такое решение вынес Арбитражный суд Ульяновской области, признавший незаконным разрешение на строительство, выданное управлением архитектуры и градостроительства администрацией города, саму постройку самовольной и опасной. В мэрии с решением суда не согласны и направили в суд апелляционную жалобу. Депутаты заксобрания отмечают, что точечная застройка — одна из самых застарелых и болезненных проблем в градостроительной сфере Ульяновска, и называют решение суда знаковым, надеясь, что оно позволит переломить ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска (УАиГ) направило в 11-й арбитражный апелляционный суд (Самара) апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ульяновской области, признавшего незаконным решение УАиГ о выдаче разрешения на строительство многоэтажного дома (МКД) в Ленинском (центральном) районе города по проспекту Нариманова.

Ранее, в июне, арбитражный суд Ульяновской области вынес решения по двум резонансным искам жителя Ульяновска Андрея Семеновича, участок которого соседствует со строящимся МКД. Истец требовал признать незаконной выдачу разрешения на строительство дома и снести возведенные этажи дома, признав стройку самовольной.

Судебная тяжба тянется с 2022 года. Как ранее сообщал «Ъ», участок площадью 1,2 тыс. кв. м, о котором идет речь, находится на проспекте Нариманова в Ленинском районе Ульяновска, рядом с ним размещены дома частного сектора. Владелец участка — ИП Валентина Чевырова — ранее получила право аренды под ИЖС от другого физлица, затем участок перешел в ее собственность без торгов, после чего был подготовлен проект строительства девятиэтажного МКД (восемь этажей и один этаж — цокольный). В своем иске господин Семенович указал, что строительство МКД на таком маленьком участке в зоне ИЖС нарушает множество градостроительных норм и правил, в том числе по обеспечению пожарных проездов, по количеству парковочных мест, озеленению, высотности, плотности застройки, минимальной обеспеченности здания придомовой территорией и т.д. После вмешательства прокуратуры апелляционная инстанция отменила решение райсуда, отказавшего в удовлетворении иска, и признала разрешение незаконным. После этого ИП Валентина Чевырова изменила проект на пятиэтажный МКД, снова получила разрешение УАиГ и начала строительство дома на том же месте и на том же фундаменте, хотя это был уже другой проект. После этого Андрей Семенович уже как ИП, указав те же аргументы, подал иск в арбитражный суд с требованиями признания разрешения на строительство МКД незаконным и сноса постройки как самовольной. УАиГ встало на сторону застройщика. К тому времени Валентина Чевырова продала участок застройщику ООО «Элитстрой», который продолжил реализацию проекта. По словам представителей истца, в суде отмечалось, что фактическим инвестором проекта стал Нурали Латыпов, приговоренный в марте 2026 года к девяти годам лишения свободы за незаконную банковскую деятельность.

Многолетний спор был завершен в июне этого года. Если раньше суд отказывал истцу в проведении экспертизы проекта, то теперь, основываясь на выводах экспертов, суд пришел к выводу о том, что в проектной документации спорной стройки, изготовленной ООО «Кангро проект», не выдержана площадь озеленения участка, превышена допустимая нагрузка на сваи, нарушены требования пожарной безопасности в части отсутствия пожарных проездов и т. д. Суд особо отметил, что нарушения в проекте и его исполнении несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц. По первому иску своим решением от 8 июня суд признал незаконным разрешение на строительство, выданное УАиГ, по второму (решением от 22 июня) — принял решение о признании постройки самовольной и ее сносе застройщиком за свой счет в течение трех месяцев с момента вступления в силу решения суда.

УАиГ с решением суда о незаконности разрешения на строительство не согласилось и направило в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу. С чем связано настойчивое намерение управления защищать интересы застройщика и почему, несмотря на выводы нескольких экспертиз, ведомство продолжает считать разрешение на строительство законным, выяснить не удалось: в минувший четверг глава управления Наталья Гордеева сказала «Ъ», что пока не готова изложить аргументы. На направленный запрос «Ъ» она так и не ответила.

По словам главы юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева (агентство защищало в этих судах интересы истца), судебные расходы по расценкам адвокатской палаты Ульяновской области составили 4 млн руб., при этом почти половина суммы подлежит взысканию с бюджета. По словам господина Кучембаева, арбитражный суд своими решениями показал реальную проблему точечной застройки и ответственности за нее. Он отметил в беседе с «Ъ», что «это сегодня общероссийский тренд: необходимо считать инфраструктурную обеспеченность проекта». И суд, по его словам, показал и администрации, и застройщику, что при точечной застройке, прежде чем приступать к ней, необходимо просчитать, чтобы на этом участке уместилось все, что требуется: и парковки, и детская площадка, и пожарные проезды, и тротуары, и озеленение. «В противном случае сосед по участку такую постройку снесет»,— подчеркнул юрист. Он также высказал сожаление, что суд в своих решениях не дал оценку по злободневной проблеме нехватки машиномест около МКД, которая неоднократно поднималась в ходе заседаний.

Председатель профильного комитета заксобрания Ульяновской области Дмитрий Грачев считает решения арбитражных судов «знаковыми». «Я приветствую эти решения. Это своего рода указание застройщикам и органам, выдающим разрешения на строительство, что все должно быть в соответствии с законодательством. Это дает осторожную надежду, что постепенно болезненная тема точечной застройки будет все-таки решаться. Кроме того, я считаю, что пора вводить персональную ответственность чиновников за незаконную выдачу разрешений на строительство. Вплоть до дисквалификации»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск