Белгородская «Белшпала» избежала банкротства, заключив мировое соглашение

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 161,5 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Спиренков. Актуальные данные об учредителях не опубликованы. Выручка «Белшпалы» в 2025 году составила 579,5 млн руб., убыток — 36,3 млн руб. По собственным данным, компания производит шпалы, использующиеся на объектах РЖД.

ООО «ТД Богатырь МСК» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Юрий Компанеец. Выручка в 2025 году составила 741,4 млн руб., чистая прибыль — 193,6 млн руб.