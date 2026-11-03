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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородская «Белшпала» избежала банкротства, заключив мировое соглашение

Арбитражный суд Белгородской области утвердил мировое соглашение между местным ЗАО «Белшпала» (производит шпалы для объектов РЖД) и московским ООО «ТД Богатырь МСК» Юрия Компанейца. Производство по делу о банкротстве предприятия прекращено.

Александр Яловой / Коммерсантъ

Согласно условиям соглашения, общая сумма требований кредитора, включенных в третью очередь реестра, составляет 579,7 млн руб. Из них 511,3 млн руб. — основной долг и 68,4 млн руб. — проценты за пользование денежными средствами. Должник освобождается от уплаты неустоек и штрафов.
Погашение задолженности перед «ТД Богатырь МСК» рассчитано на несколько лет. Графиком предусмотрены платежи по основному долгу: с июня 2027 года по 20 млн руб. ежеквартально, с марта 2028-го выплаты увеличатся до 40 млн руб., а с весны 2029 года — до 70 млн руб. Завершить расчеты по основному долгу компания должна до конца 2029 года. Выплату процентов (68,4 млн руб.) планируется осуществить двумя траншами в 2030 году. При этом «Белшпала» вправе досрочно погасить задолженность.
Суд также учел финансовую модель развития предприятия до 2030 года. Согласно ей, за счет освоения производства новой продукции выручка компании должна вырасти с 600 млн до 1,1 млрд руб. в год, а чистая прибыль — до 100 млн руб. Совокупный операционный денежный поток за этот период оценивается в 800 млн руб., что позволит выполнить обязательства по мировому соглашению.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 161,5 млн руб. Гендиректор — Дмитрий Спиренков. Актуальные данные об учредителях не опубликованы. Выручка «Белшпалы» в 2025 году составила 579,5 млн руб., убыток — 36,3 млн руб. По собственным данным, компания производит шпалы, использующиеся на объектах РЖД.

ООО «ТД Богатырь МСК» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Юрий Компанеец. Выручка в 2025 году составила 741,4 млн руб., чистая прибыль — 193,6 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в июне арбитраж ввел в отношении «Белшпалы» процедуру наблюдения по иску «ТД Богатырь МСК». В январе 2023 года болгородцы сами подали иск о собственной несостоятельности из-за долгов на 583,9 млн руб., и в феврале 2024-го было введено наблюдение. Но в июле 2025 года производство по тому делу прекратили из-за мирового соглашения с основным кредитором — столичным ООО «Спецтрансстрой». В начале этого года права требования по этому соглашению перешли к «ТД Богатырь МСК».
Анна Швечикова