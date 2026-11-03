Липецкий арбитраж утвердил штраф 2,3 млн рублей участнику строительного картеля

По данным Rusprofile, ООО «Строймонтажпроект» зарегистрировано в Липецке в феврале 2020 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С момента основания компанию возглавляет директор Дмитрий Скосарев, который также выступает единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале в размере 10 тыс. руб. В 2025 году выручка «СМП» достигла 307 млн руб., а чистая прибыль составила 1,3 млн руб.