Липецкий арбитраж утвердил штраф 2,3 млн рублей участнику строительного картеля
Арбитражный суд Липецкой области оставил в силе штраф в 2,3 млн руб. для ООО «Строймонтажпроект» (СМП). Компания ранее была оштрафована региональным управлением ФАС за участие в картеле. Об этом в ведомстве рассказали 3 ноября.
Не согласившись с оборотным штрафом по статье о заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ), СМП попыталось через суд добиться снижения наказания до минимальной суммы — 100 тыс. руб. Однако, как заявили в УФАС, арбитраж «подтвердил законность и обоснованность определенного ведомством размера штрафа».
По данным Rusprofile, ООО «Строймонтажпроект» зарегистрировано в Липецке в феврале 2020 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С момента основания компанию возглавляет директор Дмитрий Скосарев, который также выступает единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале в размере 10 тыс. руб. В 2025 году выручка «СМП» достигла 307 млн руб., а чистая прибыль составила 1,3 млн руб.
Антиконкурентное соглашение привело к поддержанию цен на двух электронных аукционах по строительству жилых домов для предоставления по договору найма в Добровском муниципальном округе. Судебное разбирательство СМП имеет связь с иском прокуратуры Липецкой области к администрации Добровского округа и ООО «Чаплыгинстрой». Надзор требовал признать недействительным муниципальный контракт, ссылаясь на договоренность конкурсантов — ООО «Чаплыгинстрой», ООО «Строймонтажпроект» и ООО «СК-Доброк». В связи с этим, по данным ведомства, снижение цены контракта от начальной (23,8 млн руб.) составило лишь 0,49%, за что гендиректор ООО «Чаплыгинстрой» Сослан Олисаев передал директору ООО «СК-Доброк» 1 млн руб. Суд исковые требования удовлетворил. «Ъ-Черноземье» рассказывал об уголовном деле по итогам тех торгов.
В середине августа стало известно, что ООО «СК- Доброк» также обратилось в суд с заявлением об отмене штрафа, назначенного компании по решению липецкого УФАС. Сумма штрафа аналогична — 2,3 млн руб.