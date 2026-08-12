Липецкая стройфирма обжалует в суде штраф за картельный сговор на торгах

ООО «Строительная компания - Доброк» обратилось в суд с заявлением об отмене штрафа, назначенного компании по решению липецкого УФАС. Антимонопольщики посчитали, что организация заключила антиконкурентное соглашение с другими фирмами, что привело к поддержанию цен на двух электронных аукционах по строительству жилых домов для предоставления по договору найма в Добровском муниципальном округе. Размер штрафа по статье о картельном сговоре (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ) составил 2,3 млн руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «СК-Доброк» было зарегистрировано в Липецке в ноябре 2017 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем является Дмитрий Кузнецов. Он же до марта 2024 года являлся директором фирмы, сейчас ей руководит Александр Гордеев. Выручка организации в 2025 году составила 242,2 млн руб., что на 34,6% больше, чем в 2024-м (179,9 млн), однако чистая прибыль снизилась до 1 млн руб.

УФАС вынесло решение 10 декабря 2025 года. ООО «СК-Доброк» в обоснование своей позиции об отмене штрафа указало на процессуальные нарушения при составлении протокола, а также на то, что решение во многом основано на выводах по ранее рассмотренному арбитражем делу, в котором компания не участвовала. В связи с этим, по мнению фирмы, выводы не имеют для нее преюдициального значения.

Речь идет о деле по иску прокуратуры Липецкой области к администрации Добровского округа и ООО «Чаплыгинстрой». Надзор требовал признать муниципальный контракт недействительным, ссылаясь на договоренность конкурсантов — ООО «Чаплыгинстрой», ООО «Строймонтажпроект» и ООО «СК-Доброк». В связи с этим, по данным ведомства, снижение цены контракта от начальной (23,8 млн руб.) составило лишь 0,49%, за что гендиректор ООО «Чаплыгинстрой» Сослан Олисаев передал директору ООО «СК-Доброк» 1 млн руб. Суд исковые требования удовлетворил. «Ъ-Черноземье» рассказывал об уголовном деле по итогам тех торгов.

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление ООО «СК-Доброк» к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 сентября.

В конце 2025 года также стало известно, что УФАС по Липецкой области возбудило дело по подозрению в картельном сговоре местных ООО «СКД» и «Строительная компания "Руссград"» в трех торгах на строительство домов в поселке Добринка. Как сообщал «Ъ-Черноземье», общая сумма антиконкурентного соглашения на аукционах, объявленных администрацией сельского поселения, составила свыше 66 млн руб.

Денис Данилов