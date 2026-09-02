Белгород опередил другие города Черноземья по росту цен на новостройки
Белгород показал максимальную динамику среди городов Черноземья по росту цен на первичном рынке жилья, следует из данных портала «Мир квартир». Квадратный метр за август подорожал на 4,8%, до 146,4 тыс. руб. По этому показателю город уступил лишь Сочи (+6,4%) и Калининграду (+5%).
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В остальных городах Черноземья динамика оказалась скромнее. В Воронеже и Курске цена квадратного метра выросла на 1,4% в каждом. При этом Воронеж сохраняет статус самого дорогого рынка новостроек в макрорегионе: квадратный метр здесь оценивается в 153,6 тыс. руб., в Курске — 144,4 тыс. руб.
В Орле рост цены за «квадрат» оказался минимальным — 0,2%, до 108,2 тыс. руб. Единственным городом Черноземья, где зафиксировано снижение цен, стал Липецк: здесь квадратный метр подешевел на 0,4%, до 113,9 тыс. руб.
По Тамбову данные в исследовании не представлены.
При этом средняя стоимость квартиры в целом росла иначе. В Белгороде она увеличилась на 4,6% и достигла 7,8 млн руб. В Орле при минимальном росте цены за метр жилплощадь подорожала на 2,2% — до 6,2 млн руб. В Курске средняя квартира прибавила 2%, до 8 млн руб., в Липецке — 1,4%, до 6,3 млн руб. В Воронеже рост средней цены жилья составил 1,2% — до 7,9 млн руб.
В августе рост цен был более умеренным, чем в июле, когда в продажу поступили новые объемы жилья, уже с повышенным ценником, отметил гендиректор «Мир Квартир» Павел Луценко: «Да и количество городов, где новостройки дорожают, заметно сократилось. Несмотря на это, рост цен пока остается более динамичным, чем в первой половине года».
О росте ипотечного кредитования в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ставка на прощание».