Нижегородские дорожники готовятся к первому снегу
Дорожные предприятия Нижнего Новгороде перешли на зимний режим работы и готовятся к первому снегу, который синоптики прогнозируют уже в ночь на 4 ноября. Об этом сообщили в мэрии.
Глава города Юрий Шалабаев отметил, что в 2026 году начало осени было очень комфортным, и дорожники могли готовиться к зиме в достаточно благоприятных условиях.
«Сегодня вечером синоптики прогнозируют снег с дождем, осадки начнутся поздним вечером, поэтому перед дорожными предприятиями стоит главная в этих условиях задача — превентивно обработать дороги противогололедными материалами», — сказал Юрий Шалабаев, отметив, что в первую очередь это будут мосты, съезды, крупные развязки и крутые подъемы.
В преддверии снегопадов и.о директора департамента жилья Сергей Самсонов, директор департамента транспорта Елена Кузнецова обсудили готовность рабочих и техники с руководителями муниципальных дорожных предприятий.