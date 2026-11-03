РЖД выставили на торги промышленный комплекс в Светлограде за 170 млн рублей
Северо-Кавказская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») начала процедуру реализации крупного имущественного комплекса в городе Светлограде (Петровский район, Ставропольский край). Объекты недвижимости, расположенные в промзоне, выставлены на аукцион на электронной площадке «РТС-тендер».
В состав лота вошли пять зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. кв. м (административный корпус, котельная, диспетчерская, гараж) и восемь сооружений протяженностью 18,8 тыс. кв. м, включая 7,7 км железнодорожных путей.
Начальная цена продажи установлена на уровне 169,97 млн рублей. Шаг аукциона составляет 5%. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 16,99 млн рублей. Стоимость услуг оператора площадки составит 1,69 млн рублей.
Начало приема заявок: 3 ноября 2026 года, окончание приема заявок: 15 января 2027 года. Рассмотрение заявок: 21 января 2027 года, проведение торгов: 26 января 2027 года.
Процедура торгов проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 мая 2017 года № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов».
Реализация железнодорожных путей и сопутствующей инфраструктуры частным инвесторам традиционно вызывает интерес у промышленных и логистических компаний, развивающих собственные терминалы. Однако наличие 7,7 км путей в частной собственности потребует от нового владельца строгого соблюдения регламентов взаимодействия с ОАО «РЖД» как владельца сопредельной инфраструктуры общего пользования.