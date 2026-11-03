РЖД выставили на торги промышленный комплекс в Светлограде за 170 млн рублей

Реализация железнодорожных путей и сопутствующей инфраструктуры частным инвесторам традиционно вызывает интерес у промышленных и логистических компаний, развивающих собственные терминалы. Однако наличие 7,7 км путей в частной собственности потребует от нового владельца строгого соблюдения регламентов взаимодействия с ОАО «РЖД» как владельца сопредельной инфраструктуры общего пользования.