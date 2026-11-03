Памятник министру юстиции Дмитрию Замятнину открыли в Нижнем Новгороде
Памятник министру юстиции Российской империи и архитектору судебной реформы 1864 года Дмитрию Замятнину открыли на центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Скульптура установлена около дворца культуры имени Свердлова — здания бывшего Дворянского собрания. «Именно под его (Дмитрия Замятнина — «Ъ-Приволжье») руководством были разработаны судебные уставы, которые заложили основы современной правовой системы России: независимость суда, гласность, состязательность сторон и суд присяжных», — отметил Глеб Никитин.
Дмитрий Замятнин родился в 1805 году в селе Пашигореве Нижегородской губернии. В 1862–1867 годах занимал должность министра юстиции, также он был сенатором и членом Государственного совета. Ушел из жизни в 1881 году.