Павел Воля, Игорь Саруханов и приключения Тома Сойера

В краеведческом музее до 16 ноября будет работать выставка «Астраханские губернаторы во взаимодействии с Собственной Его Императорского Величества канцелярией в XIX — начале XX вв.». Она приурочена к 200-летию создания отделений Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826 г.). Работа глав губернии проходила в тесной взаимосвязи с центральными органами управления Российской империи. Это выражалось в регулярной переписке, предоставлении отчетов и строгом исполнении предписаний, поступавших через канцелярию, с чем и познакомятся посетители выставки.