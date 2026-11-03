Павел Воля, Игорь Саруханов и приключения Тома Сойера
Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в ноябре
В ноябре в Астрахани с большой стендап-программой выступит Павел Воля. Запланированы концерты Игоря Саруханова, оркестра «CAGMO» при свечах с программой «Симфония Майкла Джексона». Театры приглашают на постановки: «Удивительные приключения Тома Сойера», «Царская невеста», «Дракон» и многие другие. Музеи ждут на выставки, посвященные коллекции природных камней и минералов, астраханским губернаторам, предметам этнографии и старинному фотосалону позапрошлого столетия.
Выставки
«Горы в миниатюре»
В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» до 8 ноября представлена коллекция природных камней и минералов, собранных в заповедных местах России: от Кольского полуострова до Камчатки, а также в странах Африки, Индии, Средней и Юго-Восточной Азии. Каждый камень представляет собой своеобразный образец горы в миниатюре.
«Астраханские губернаторы»
В краеведческом музее до 16 ноября будет работать выставка «Астраханские губернаторы во взаимодействии с Собственной Его Императорского Величества канцелярией в XIX — начале XX вв.». Она приурочена к 200-летию создания отделений Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826 г.). Работа глав губернии проходила в тесной взаимосвязи с центральными органами управления Российской империи. Это выражалось в регулярной переписке, предоставлении отчетов и строгом исполнении предписаний, поступавших через канцелярию, с чем и познакомятся посетители выставки.
«Время и люди»
В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» открыта выставка произведений изобразительного искусства и предметов этнографии «Время и люди». В экспозицию вошли более 50 экспонатов 1950–1980-х гг.: графика, живопись, предметы плакатного искусства, фотографии, а также знамена и вымпелы.
«Застывшее мгновение»
В Музее культуры Астрахани до 11 ноября успейте посетить выставку «Застывшее мгновение». Она посвящена 175-летию Станиславы Климашевской, чей фотосалон был самым известным в Астрахани на рубеже XIX–XX вв. На выставке можно увидеть фотодокументы, рекламные буклеты и фотоальбомы, которые раскроют мир искусства светописи позапрошлого столетия.
Спектакли
«Царская невеста»
20 ноября в Астраханском государственном театре оперы и балета пройдет опера «Царская невеста». Зрителей ожидают шекспировские страсти и подлинный русский колорит.
«Дракон»
15 ноября в Астраханском драматическом театре пройдет спектакль по фантастической пьесе-сказке Евгения Шварца «Дракон». В основе сюжета — миф о драконе, которого невозможно победить, потому что победитель сам обращается в дракона.
«Лгунья»
26 и 27 ноября в Астраханском ТЮЗе пройдет веселый музыкальный спектакль «Лгунья». Это эксцентричная, искрометная комедия о том, как одна маленькая безобидная женская уловка влечет за собой снежный ком неприятностей и перемен в семейной жизни.
«Удивительные приключения Тома Сойера»
14 ноября в Астраханском театре кукол состоится спектакль «Удивительные приключения Тома Сойера». Это история о дружбе, взрослении, смелости и влюбленности, с музыкой, весельем и живым духом приключений.
Концерты
Игорь Саруханов
29 ноября в АДК «Аркадия» выступит композитор и певец с уникальным голосом Игорь Саруханов, который радует своим творчеством уже более 40 лет. Его юбилейная программа станет большим праздником для всех поклонников его таланта.
Максим Щербицкий
10 ноября в Астраханской филармонии выступит лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей Максим Щербицкий (баритон, Москва) и оркестр Астраханской филармонии с программой «Поверь в мечту», посвященной 80-летию композитора Юрия Антонова. Зрителей ждет музыка поколений, легендарные песни и песни о вечном, которые помогают поверить в мечту.
Астраханский государственный ансамбль песни и танца
17 ноября в филармонии выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца с масштабным концертом «В единстве наша сила». Программа выстроена как драматургическое целое, где песни и танцы, сменяя друг друга, образуют полифоническую ткань ритмов, мелодий, хореографических узоров и сюжетов.
Специальные события
Павел Воля. Большой стендап
6 ноября в СЗК «Звёздный» с новой программой «Взрослая жизнь» выступит известный комик Павел Воля. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого.
«Легенды, знакомые каждому»
23 ноября в филармонии оркестр Астраханской филармонии приглашает на музыкальный вечер «Легенды, знакомые каждому», на котором исполнит русские рок-хиты культовых групп — «Ария», «Кино», «Звери» и других, которые обретут новое, оркестровое звучание.
«Симфония Майкла Джексона» при свечах
14 ноября в АДК «Аркадия» оркестр «CAGMO» представит новую концертную программу при свете свечей «Симфония Майкла Джексона». Оркестровые аранжировки по-новому раскроют знакомые хиты, сохраняя при этом фирменный стиль короля поп-музыки.