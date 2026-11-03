Ирина Круг, Сергей Маковецкий и хор Сретенского монастыря

В ноябре в Саратове с концертами выступят Филипп Киркоров, Миа Бойка, Ирина Круг, хор Сретенского монастыря. В спектакле «Папа» главную роль исполнит Сергей Маковецкий, а в постановке «Запчасти для счастья» сыграют Александр Носик и другие звезды. В музеях расскажут и представят археологические находки, фрагменты советского самолета, прижизненные издания Н.С. Лескова и иллюстрации Кукрыниксов к его «Левше».