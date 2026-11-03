Ирина Круг, Сергей Маковецкий и хор Сретенского монастыря
Куда сходить и что посмотреть в Саратове в ноябре
В ноябре в Саратове с концертами выступят Филипп Киркоров, Миа Бойка, Ирина Круг, хор Сретенского монастыря. В спектакле «Папа» главную роль исполнит Сергей Маковецкий, а в постановке «Запчасти для счастья» сыграют Александр Носик и другие звезды. В музеях расскажут и представят археологические находки, фрагменты советского самолета, прижизненные издания Н.С. Лескова и иллюстрации Кукрыниксов к его «Левше».
Выставки
«Новое из прошлого»
В Саратовском областном музее краеведения выставка «Новое из прошлого» рассказывает о судьбах археологических предметов. Посетители увидят массивные медные слитки срубной культуры XVI–XIV вв. до н. э., комплекс золотоордынских железных предметов XIV в. из села Алексеевка Базарно-Карабулакского района, редкие находки XIII–XIV веков и многое другое.
«Палитра поколений»
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева приглашает на выставку «Палитра поколений», на которой представлены работы учащихся и преподавателей изостудии «Художник» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова. На выставке представлено около 200 работ: графика, граттаж, скульптура, аппликация, рельеф, папье-маше на разнообразные и непредсказуемые сюжеты.
«Судьба истребителя»
Музей боевой и трудовой славы ждет на выставку «Судьба истребителя», посвященную саратовскому летчику, защитнику Москвы Александру Большакову. На выставке представлены личные вещи летчика, фрагменты самолета, обмундирование, документы. Ему было всего 24 года... Он был великолепным летчиком-асом, сбившим на своем Як-1 семь немецких самолетов.
«Н.С. Лесков — писатель будущего»
В Государственном музее К.А. Федина проходит выставка «Н.С. Лесков — писатель будущего», представленная благодаря экспонатам из Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева. В экспозиции — прижизненные издания произведений писателя и иллюстрации Кукрыниксов к знаменитому «Левше». Каждый рисунок — самостоятельное произведение искусства.
Спектакли
«Папа»
5 ноября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоится спектакль «Папа», главную роль в котором исполнит Сергей Маковецкий. Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении.
«Запчасти для счастья»
9 ноября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке ожидается спектакль «Запчасти для счастья», роли в котором исполнят такие звезды, как Виктор Логинов, Александр Носик, Елена Бирюкова и другие. В этой зажигательной комедии один случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с непредсказуемыми поворотами.
«Мафия и нежные чувства»
11 ноября в Саратовском театре драмы им. И.А. Слонова запланирован спектакль «Мафия и нежные чувства» по пьесе современного драматурга Люка Шомара. Это классическая комедия положений! Но ситуация крайне опасная: мафиози не намерен шутить, когда дело касается дочери и бизнеса.
«Мадам Баттерфляй»
27 ноября в театре оперы и балета ожидается опера в двух действиях на итальянском языке «Мадам Баттерфляй». Пуччини создал подлинную музыкальную трагедию, которая сохранила свое главное достоинство: высокие светлые человеческие чувства переданы в ней средствами гениальной музыки.
«Майская ночь»
11 и 12 ноября в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева будет представлен яркий фантасмагорический спектакль по мотивам произведений Н.В. Гоголя «Майская ночь». В загадочную и полную тайн майскую ночь встречаются персонажи сразу нескольких повестей автора и уводят зрителя прочь от реальности.
Концерты
Филипп Киркоров
4 ноября в ЛДС «Кристалл» пройдет большой сольный концерт Филиппа Киркорова. Артист дарит своим слушателям не только песни, но и бесценное ощущение счастья и настоящую магию творчества.
Миа Бойка
9 ноября в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова состоится сольный концерт несравненной Мии Бойки. В программе прозвучат популярные хиты («Экспонат», «Базовый минимум», «Я самая») и абсолютно новые песни. Организаторы обещают море эмоций и незабываемую атмосферу.
Хор Сретенского монастыря
10 ноября в ДК «Россия» хор Сретенского монастыря выступит с программой «Россия у нас одна». Через мощное звучание хоровой музыки зритель погружается в атмосферу любви к Отечеству, памяти о подвигах предков и веры, которая на протяжении веков объединяет народ.
Ирина Круг
17 ноября в Саратовском цирке им. братьев Никитиных пройдет новая концертная программа «Судьба-дорога», которую Ирина Круг представит вместе со своим сыном Александром. Творчество Ирины Круг давно стало эталоном душевной песни: ее стиль узнаваем с первых аккордов, а проникновенные тексты о любви находят отклик в сердцах миллионов.
Специальные события
Органные ассамблеи
4 ноября в Саратовской консерватории выступят студенты кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В программе прозвучат произведения И.С. Баха и его предшественников.
Звезды эстрады 80-х
8 ноября в ДК «Россия» прогремит парад «звезд эстрады», в котором заявлены артисты из ансамблей «Самоцветы», «Синяя птица», «Веселые ребята». Кумиры 80-х подарят сказочный вечер, который зрители будут с нежностью и теплотой вспоминать долгие годы.
«ДиДюЛя»
17 ноября в театре драмы им. И.А. Слонова выступит композитор и лидер одноименной группы ДиДюЛя, музыка которого варьируется от нео-фламенко до рока и фолка. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен всем ее почитателям.
Российский квартет саксофонистов
29 ноября в консерватории им. Л.В. Собинова Российский квартет саксофонистов приглашает в увлекательное музыкальное путешествие. За один вечер зрители станут свидетелями удивительной метаморфозы: как танец из народного обряда и светского ритуала превратился в мощное средство выражения самых сокровенных человеческих чувств.