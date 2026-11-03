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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Средняя Волга

Андрей Державин, «Сектор Газа» и японские гравюры

Куда сходить и что посмотреть в Волгограде в ноябре
В ноябре в Волгограде с концертами выступят Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Андрей Державин, группа «Воровайки», а также участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный вторник». В Царицынской опере выступит один из лучших испанских танцевальных коллективов фламенко. Театры ждут зрителей на спектакли, мюзиклы и музыкальные фантазии. В музеях расскажут о редких иконах и жилище татарского крестьянина, а также представят японскую гравюру (укиё-э) XVIII–XIX веков.
Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» основан 13 февраля 2004 года

Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» основан 13 февраля 2004 года

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Выставки

«Редкие иконы»
Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку редких икон. В экспозиции представлено более ста уникальных предметов из фондовой коллекции музея по истории Русской Православной церкви: старинные богослужебные книги, редкие иконы XVIII — начала XX вв., архиерейское облачение и многое другое.
«Укиё-э. Образы изменчивого мира. Японское искусство XVIII — XIX вв.»
В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова (ул. им. маршала Чуйкова) до 22 ноября будет работать выставка «Японская гравюра (укиё-э). Образы изменчивого мира». Она представляет собой важную часть знаменитого собрания российского коллекционера и мецената Александра Новиченко. Подборка включает в себя более 150 гравюр известных мастеров периода расцвета укиё-э с 1766 по 1930-е гг.
«Жилище татарского крестьянина»
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» можно посетить экспозицию «Жилище татарского крестьянина Нижнего Поволжья конца XIX — начала XX вв.». На выставке представлен быт типичного татарского дома, в котором посетители увидят национальные костюмы, традиционную татарскую печку, орудия труда, предметы домашнего обихода и символы вероисповедания, с помощью которых татары совершали религиозные обряды.
«Сокровища русского искусства»
В основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова (пр-т им. В.И. Ленина, д. 21) можно посетить выставку «Сокровища русского искусства». Экспозиция включает более 80 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных русскими мастерами XVIII — начала XX веков. Представлены работы И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова и других выдающихся художников.

Спектакли

«Ромео и Джульетта»
5 ноября в Царицынской опере выступит Национальный балет Испании Фламенко, который считается одним из лучших испанских танцевальных коллективов фламенко в мире. Организаторы обещают не только зрелище, но и подлинное произведение искусства.
«Вий»
6 ноября Новый экспериментальный театр ждет зрителей на спектакль «Вий» по одноименной повести Н.В. Гоголя. Зрители познакомятся с новым прочтением классического сюжета, который сами авторы определили как «страшно смешную комедию».
«Девчата»
13 ноября в Музыкальном театре состоится премьера — мюзикл в двух действиях «Девчата» по мотивам повести Бориса Бедного. В постановке бережно сохранена атмосфера начала 60-х годов и добавлена энергия современного мюзикла с динамичным действием, новым музыкальным прочтением и яркой хореографией.
«Метель»
15 ноября в ТЮЗе состоится музыкальная фантазия «Метель» по мотивам повести А.С. Пушкина. В спектакле переплетаются романтика, драма и философские размышления о выборе и предопределении.

Концерты

Филипп Киркоров
5 и 6 ноября в выставочном комплексе «Волгоград Экспо» состоятся большие сольные концерты Филиппа Киркорова. В программе — грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов.
Виктор Салтыков
9 ноября в Доме офицеров выступит выдающийся советский и российский музыкант Виктор Салтыков. Своим выступлением артист подарит хорошее настроение и теплые воспоминания.
«Воровайки»
10 ноября в Доме офицеров выступит зажигательное трио — популярная группа «Воровайки». Зрители услышат любимые хиты и новые песни.
Андрей Державин
27 ноября в Концертном зале Волгоградской филармонии выступит Андрей Державин с группой «Сталкер». На протяжении многих лет его музыка вдохновляет и остается в сердцах слушателей. Этот концерт обещает стать путешествием во времени, охватывающим яркие моменты карьеры музыканта.

Специальные события

«Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою»
8 ноября в зале «Кроп Арена» выступят участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный вторник», чтобы почтить память Юрия Клинских (Хоя), который объединил их своим творчеством. Легендарных артистов, известных с далеких 90-х годов еще по обложкам кассет, в этот вечер можно будет увидеть вживую на сцене.
«Классика рока. Легенды»
15 ноября в Доме офицеров выступит волгоградская кавер-группа «Третий Рим» с шоу «Классика рока: Легенды». Зрители услышат великие хиты, ставшие важными вехами в истории рок-музыки.
«Двойной концерт при свечах»
30 ноября в Царицынской опере оркестр «CAGMO» представит новую концертную программу по творчеству знаменитого итальянского композитора Людовико Эйнауди «Саундтреки Эйнауди — двойной концерт» при свечах. Шоу поделено на две части: оригинальные версии популярных саундтреков маэстро и уникальные оркестровые аранжировки, высоко оцененные самим Людовико Эйнауди. Волшебное шоу при свечах подарит зрителям незабываемые эмоции и погрузит в мир прекрасной музыки.