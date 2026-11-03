Андрей Державин, «Сектор Газа» и японские гравюры

В ноябре в Волгограде с концертами выступят Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Андрей Державин, группа «Воровайки», а также участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный вторник». В Царицынской опере выступит один из лучших испанских танцевальных коллективов фламенко. Театры ждут зрителей на спектакли, мюзиклы и музыкальные фантазии. В музеях расскажут о редких иконах и жилище татарского крестьянина, а также представят японскую гравюру (укиё-э) XVIII–XIX веков.