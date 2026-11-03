Филипп Киркоров, «Любэ» и Новые русские бабки

14 ноября в Пензенском ТЮЗе запланирован спектакль «Страстно, горячо, красиво…». В постановке мужчины и женщины будут в приятном обществе друг друга размышлять о том, что их связывает, танцевать на балу, признаваться в своих чувствах, страстно, горячо и красиво проживать отведенные им минуты. Это спектакль для тех, кому, как Чехову в свое время, «хочется влюбиться, или жениться, или полететь на воздушном шаре».