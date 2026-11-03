Филипп Киркоров, «Любэ» и Новые русские бабки
Куда сходить и что посмотреть в Пензе в ноябре
В Пензе в ноябре с концертными программами выступят Филипп Киркоров, Денис Майданов, группы «Любэ» и «Звери». Известный кабаре-дуэт «Новые русские бабки» развлечет зрителей историями на актуальные и современные темы. Театры приглашают на постановки по классическим произведениям, получившим новое звучание. А музеи ждут на выставки художников, а также экспозиции, посвященные творчеству Ф. И. Тютчева и С. А. Есенина, на которых можно будет увидеть произведения, изданные при их жизни, и личные вещи.
Выставки
«Ф. И. Тютчев. Литературное окружение»
С 27 октября в Пензенском литературном музее работает выставка «Ф. И. Тютчев. Литературное окружение». В круг знакомых поэта входили Лев Толстой, Иван Тургенев, Николай Некрасов, Иван Аксаков и многие другие. На выставке представлены портреты литераторов, издания их произведений, цитаты и комментарии.
«Многоцветье единой нации»
Со 2 по 13 ноября в читальном зале библиотеки Пензенского колледжа искусств экспонируется книжно-иллюстративная выставка «Многоцветье единой нации», посвященная Году единства народов России. Посетители смогут ознакомиться с литературой о регионах России, их населении, истории и традициях разных национальностей.
«Сезоны живописи»
С 23 октября в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова работает выставка пензенского художника Валентина Обуховского «Сезоны живописи», на которой представлено более 40 полотен. Работы исполнены в традициях русского реалистического пейзажа и сочетают в себе разные сюжеты. Поводом для творческого вдохновения художнику служит любимая русская природа.
«Андрей Дубов. Живопись»
В Губернаторском доме можно посетить персональную выставку советского и российского живописца, члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Дубова. Она объединила более 60 живописных произведений разных периодов творчества мастера. Ключевые жанры – пейзажи (серии, посвященные Москве, Суздалю, Плесу и другим городам), натюрморты, городские сцены.
«С. А. Есенин – М. Ю. Лермонтов: творческие параллели»
Музей-заповедник «Тарханы» приглашает на выставку «С. А. Есенин – М. Ю. Лермонтов: творческие параллели». Экспозиция расскажет об этапах обращения Сергея Есенина к произведениям Михаила Лермонтова. Посетители увидят мемориальные вещи Сергея Есенина, прижизненные издания его произведений, фотографии и рукописи, живописные работы из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина и Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
Спектакли
«Крошка Енот»
3 ноября в театре «Кукольный дом» пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. В этот день зрители увидят добрый и трогательный спектакль «Крошка Енот».
«Мастер и Маргарита»
4 ноября в киноконцертном зале «Пенза» состоится спектакль «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова. Театральная версия романа не уступает оригинальному произведению по силе воздействия. Зрители словно переносятся в Москву 30-х годов, ощущая атмосферу того времени.
«Доктор знает всё»
12 ноября в Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского пройдет спектакль «Доктор знает всё». К врачу со своими душевными проблемами приходят не люди, а ангел с бесом. И проблемы такие, что непонятно, кому должен помочь доктор: им, себе или человечеству. В ролях: Павел Майков, Алексей Макаров и Михаил Полицеймако.
«Страстно, горячо, красиво…»
14 ноября в Пензенском ТЮЗе запланирован спектакль «Страстно, горячо, красиво…». В постановке мужчины и женщины будут в приятном обществе друг друга размышлять о том, что их связывает, танцевать на балу, признаваться в своих чувствах, страстно, горячо и красиво проживать отведенные им минуты. Это спектакль для тех, кому, как Чехову в свое время, «хочется влюбиться, или жениться, или полететь на воздушном шаре».
Концерты
Филипп Киркоров
3 ноября в СЗК «Дизель-Арена» состоится концерт Филиппа Киркорова. В программе – грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов. И, конечно, культовые песни.
«Любэ»
13 ноября в киноконцертном зале «Пенза» запланирован концерт группы «Любэ». Вот уже более 30 лет их песни не теряют своей актуальности и привлекательности. Зрители услышат невероятное количество хитов, которые стали поистине народными.
Денис Майданов
22 ноября в киноконцертном зале «Пенза» выступит композитор, поэт, актер, Народный артист России Денис Майданов. Каждое выступление артиста – это предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача, лучший подарок тем, кто чтит вечные ценности, для кого патриотизм и любовь к жизни и людям – лучшая и настоящая музыка души.
«Звери»
27 ноября в СЗК «Дизель-Арена» группа «Звери» отметит 25 лет на сцене. Зрителей ждет специальная программа: прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой, так и знаковые синглы из поздних релизов.
Специальные события
«Новые русские бабки»
6 ноября в Центре культуры и досуга с программой выступит кабаре-дуэт, один из флагманов юмористических проектов страны, – «Новые русские бабки». Они подготовили увлекательные истории на самые современные и актуальные темы. Только в зале вы услышите и увидите все в оригинале.
ДиДюЛя
9 ноября в Пензенской областной филармонии выступит гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя. Маэстро воплотит яркие композиции и новые произведения, погружая зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн-экспериментов, для которых характерны: богатство звучания, стили и жанры со всего мира – от традиционного этно до ритмов фламенко, Ближнего Востока и русской культуры.
Симфонические хиты
15 ноября в киноконцертном зале «Пенза» выступит симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA», который представит новое грандиозное шоу «Колесо любви». Вы услышите любимые хиты мировых звезд в одном шоу: Леди Гаги, Мадонны, Шакиры, Адель, ABBA и других.
Кубанский казачий хор
24 ноября в киноконцертном зале «Пенза» состоится концерт Кубанского казачьего хора, который ведет свою историю с 1811 года. Коллектив славится на весь мир своей неповторимой вокальной культурой и уникальным мастерством. Около 100 казаков и казачек примут участие в красивейшем представлении.