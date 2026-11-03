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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

В Югре до конца осени продлили рекордные выплаты контрактникам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) продлили до 30 ноября срок предоставления единовременных выплат гражданам, заключающим контракт с Минобороны РФ. Общая сумма федеральной, региональной и муниципальной поддержки составляет около 4,1 млн руб. Решение принято на заседании правительства Югры.

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Выплаты предусмотрены для тех, кто заключит контракт через военный комиссариат округа или пункт отбора в Ханты-Мансийске до указанной даты. Отмечается, что гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО составит не менее 6,6 млн руб.
Выплату в размере 4,1 млн руб. в Югре установили в ноябре 2025 года.
Алексей Буров