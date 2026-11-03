В Югре до конца осени продлили рекордные выплаты контрактникам

Выплаты предусмотрены для тех, кто заключит контракт через военный комиссариат округа или пункт отбора в Ханты-Мансийске до указанной даты. Отмечается, что гарантированная сумма дохода военнослужащего, заключившего контракт в Югре, за год с учетом заработной платы в зоне СВО составит не менее 6,6 млн руб.