В ХМАО размер единовременной выплаты контрактникам увеличили до 4,1 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу почти на 1 млн руб. Как сообщили в окружном правительстве, общая сумма выплат составит 4,1 млн руб., что является рекордным показателем по России.

Теперь региональная выплата составляет 3,55 млн руб. К ней добавляются 400 тыс. руб. из федерального бюджета и 150 тыс. руб. из муниципального. Годовой доход контрактника, включая зарплату в зоне специальной военной операции (СВО), составит не менее 6,6 млн руб. В первый год службы, с учетом списания долгов и дополнительных льгот, сумма материальной поддержки может достигать 18,5 млн руб.

«После указа Владимира Путина о двукратном увеличении федеральной выплаты ряд регионов объявил о дополнительном повышении суммы выплат, и тем не менее в Ханты-Мансийском автономном округе финансовая поддержка контрактников остается самой высокой и постоянно увеличивается»,— отмечают в правительстве Югры.

Контракт могут заключить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок контракта — один год, с предоставлением отпуска в 15 суток каждые полгода. Иногородним кандидатам компенсируют проезд, проживание и питание, а также обеспечивают всем необходимым снаряжением на период оформления документов.

Ранее единовременную региональную выплату за участие в СВО увеличили гражданам Тюменской области с 1,9 млн руб. до 3,4 млн руб.

Полина Бабинцева