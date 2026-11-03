В Прикамье осудили женщину, насмерть задавившую своего сына

Жительница Кировской области признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщает пресс-служба СКР по Прикамью, ранее было установлено, что 21 августа женщина, находясь за рулем легкового автомобиля на придомовой территории частного домовладения в Кудымкарском муниципальном округе, не убедившись в безопасности маневра, по неосторожности совершила наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.