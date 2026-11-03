Поселение «Володарского-1» в Кисловодске получило охранный статус

Со статусом выявленного объекта на территории вводится особый режим использования. Строительные, земляные работы и реконструкция запрещены, как и складирование отходов на прилегающей территории. Любые работы на участке подлежат согласованию с органом охраны памятников, археологические исследования возможны только по специальному разрешению (открытый лист). Разрешены научные исследования, хозяйственная деятельность в рамках законодательства, а также восстановление исторического ландшафта и природной среды.