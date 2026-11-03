Поселение «Володарского-1» в Кисловодске получило охранный статус
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия включило поселение «Володарского-1» в перечень выявленных объектов археологического наследия. Приказ опубликован на портале правовой информации региона 2 ноября. Памятник занимает участок площадью около 2,2 тыс. кв. м на пересечении улицы Володарского, 1, и проспекта Дзержинского, 5, в центре Кисловодска — курорта Кавказских Минеральных Вод, отличающегося высокой концентрацией охраняемых объектов.
Со статусом выявленного объекта на территории вводится особый режим использования. Строительные, земляные работы и реконструкция запрещены, как и складирование отходов на прилегающей территории. Любые работы на участке подлежат согласованию с органом охраны памятников, археологические исследования возможны только по специальному разрешению (открытый лист). Разрешены научные исследования, хозяйственная деятельность в рамках законодательства, а также восстановление исторического ландшафта и природной среды.
Для Кисловодска это не единственное ноябрьское пополнение реестра: памятником культурного наследия признаны Торговые ряды 1891 года постройки — ансамбль из двух одноэтажных исторических зданий, одно из которых Г-образное с въездной аркой.