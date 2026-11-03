В Ульяновске запретили самокаты, скейтборды и роликовые коньки в парках и скверах

Согласно сообщению мэра Ульяновска о докладе губернатору, на обычных самокатах, роликовых коньках и скейтбордах запрещено появляться в парках и скверах, на бульварах и эспланадах. На вопрос, каким документом оговаривается отнесение тех или иных средств к СИМ, в мэрии точно ответить не смогли, лишь отметили, что информация для отчета главы города была подготовлена соответствующими городскими службами, в том числе управлением дорожного хозяйства. Стоит заметить, что в самих постановлениях главы города определения, что относится к СИМ, нет.