В Ульяновске запретили самокаты, скейтборды и роликовые коньки в парках и скверах
О мерах по упорядочению использования средств индивидуальной мобильности мэр Ульяновска доложил губернатору
В Ульяновске постановлениями главы города утвержден порядок использования средств индивидуальной мобильности, сообщил в своем Макс-канале глава Ульяновска Александр Болдакин.
Глава города отметил, что о проводимой работе по упорядочиванию использования средств индивидуальной мобильности он доложил губернатору Алексею Русских в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Он пояснил, что к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) «относятся самокаты, роликовые коньки, гироскутеры, моноколеса, скейтборды, сигвеи и другие подобные устройства». Как докладывал губернатору мэр, согласно принятому порядку, определены зоны ограничения скорости СИМ (тротуары, пешеходные зоны и внутриквартальные территории), а также зоны запрета использования СИМ — парки и скверы (в перечне 54 наименования, среди которых популярные среди любителей скейтбордов и роликов площадь Ленина, Соборная площадь, эспланада около Соборной площади, целый ряд бульваров.— «Ъ»).
Господин Болдакин отметил, что «сейчас идет переходный период», а полноценно эти правила будут действовать со следующего сезона.
Два постановления, регламентирующие правила для СИМ, о которых в понедельник докладывал господин Болдакин губернатору, были подписаны главой города еще в августе этого года (№ 815 от 11.08.2026, устанавливающее правила для СИМ, и № 862 от 19.08.2026 — о порядке выявления и изъятия СИМ).
Согласно сообщению мэра Ульяновска о докладе губернатору, на обычных самокатах, роликовых коньках и скейтбордах запрещено появляться в парках и скверах, на бульварах и эспланадах. На вопрос, каким документом оговаривается отнесение тех или иных средств к СИМ, в мэрии точно ответить не смогли, лишь отметили, что информация для отчета главы города была подготовлена соответствующими городскими службами, в том числе управлением дорожного хозяйства. Стоит заметить, что в самих постановлениях главы города определения, что относится к СИМ, нет.
Между тем в соответствии с ПДД (с изменениями, внесенными в 2023 году) и согласно разъяснениям, размещенным в информационном письме федерального Минтранса от октября 2022 года, к СИМ относятся «электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства», но новый статус СИМ «не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки», а также на обычные велосипеды и скейтборды.
Во вторник, 3 ноября, «Ъ» опубликовал информацию о новых изменениях в ПДД, подготовленных Минтрансом РФ, согласно которым уточняются и ужесточаются требования по использованию электросамокатов и электровелосипедов.