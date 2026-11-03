Агростраховщики зафиксировали норму по озимым на Кавказе и риск на востоке юга
Большая часть аграрных территорий Северного Кавказа подходит к зимовке озимых в благоприятных условиях, тогда как восточные окраины макрорегиона могут выйти весной в зону повышенного риска засухи. К таким выводам пришёл Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам анализа агрометеорологической ситуации с применением космического мониторинга по состоянию на третью декаду октября.
Кавказские республики, по данным НСА, показывают нормальное или хорошее состояние посевов: индекс вегетации NDVI и запасы влаги в почве в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании находятся на уровне среднемноголетних значений или выше. Собственные оценки аграрных ведомств это подтверждают: в Северной Осетии сев озимых практически завершён на площади около 52 тыс. га, посевы уходят в зиму без признаков почвенной засухи; в Адыгее специалисты ведут регулярный мониторинг запасов продуктивной влаги.
Внутри СКФО картина неоднородна: если центральная часть Ставрополья держится на уровне нормы, то её север и северо-запад отнесены к «красной зоне» — там NDVI отстаёт от среднемноголетних значений. Отставание объясняется не наступившей засухой, а дефицитом накопленных осадков со второй половины лета (в отдельных районах края — около 21%) при превышении средних температур на 3–6%. Сопряжённые территории соседней Волгоградской области и юго-запада региона показывают схожую динамику, тогда как восток Ростовской области, входящей в соседний округ, демонстрирует максимальные отклонения — до –25% и более от нормы.
Президент НСА Корней Биждов не исключает, что часть отклонений связана с более поздними сроками сева, а не с погодой. Итог зимовки, по его оценке, определится осадками и температурным режимом зимних месяцев: влажная зима без суровых морозов позволит посевам завершить зимовку без потерь. Мониторинг союз продолжит.
Страхование озимых на юге набирает обороты: к 1 октября застраховано 302 тыс. га осеннего сева, в том числе 111 тыс. га в Ставропольском крае — второй результат в макрорегионе после Волгоградской области (145 тыс. га).
При этом статистика выплат показывает, что главный риск для озимых юга и Северного Кавказа — не засуха, а холодовые явления: за 2024–2026 годы они дали 57% страховых возмещений за утрату посевов в ЮФО и СКФО — 3,4 млрд рублей из почти 6 млрд рублей.