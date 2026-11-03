Агростраховщики зафиксировали норму по озимым на Кавказе и риск на востоке юга

Внутри СКФО картина неоднородна: если центральная часть Ставрополья держится на уровне нормы, то её север и северо-запад отнесены к «красной зоне» — там NDVI отстаёт от среднемноголетних значений. Отставание объясняется не наступившей засухой, а дефицитом накопленных осадков со второй половины лета (в отдельных районах края — около 21%) при превышении средних температур на 3–6%. Сопряжённые территории соседней Волгоградской области и юго-запада региона показывают схожую динамику, тогда как восток Ростовской области, входящей в соседний округ, демонстрирует максимальные отклонения — до –25% и более от нормы.