Два коммерсанта получили сроки за хищение денег нижегородской «Высоты»
Совладельца ООО СК «Высота» Никиту Уланова в Нижнем Новгороде и руководителя другой организации Алексея Гришина признали виновными в хищении денег «Высоты». Им назначили шесть и пять лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Как установил Советский райсуд, фигуранты в составе организованной группы в 2022-2023 годах похитили у организации 2,2 млн руб. и пытались похитить еще более 11,1 млн руб. Кроме того, в 2023 году Уланов вместе с иными соучастниками, которые находятся в розыске, пытался похитить у компании еще 51,32 и 51,31 млн руб.
Как пояснили в региональной прокуратуре, 34-летний Никита Уланов оформил на себя долю в уставном капитале «Высоты» и впоследствии переоформил ее части на иных лиц. Также он подписывал фиктивные договоры о переводе на себя долгов других людей. Второй подсудимый переоформлял приобретенные им права требования долгов физлиц на первого фигуранта для того, чтобы в последующем добиться ареста имущества «Высоты».
Никиту Уланова и Алексея Гришина признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме сроков, им назначили штрафы в размере 1 млн и 900 тыс. руб.