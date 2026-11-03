Два коммерсанта получили сроки за хищение денег нижегородской «Высоты»

Как пояснили в региональной прокуратуре, 34-летний Никита Уланов оформил на себя долю в уставном капитале «Высоты» и впоследствии переоформил ее части на иных лиц. Также он подписывал фиктивные договоры о переводе на себя долгов других людей. Второй подсудимый переоформлял приобретенные им права требования долгов физлиц на первого фигуранта для того, чтобы в последующем добиться ареста имущества «Высоты».