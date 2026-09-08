Белгородца приговорили к 19 годам колонии за госизмену и подготовку теракта

2-й Западный окружной военный суд приговорил 63-летнего жителя Белгорода к 19 годам лишения свободы за госизмену (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), обучение террористической деятельности (ст. 205.3, до пожизненного лишения свободы) и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств орггруппой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф 600 тыс. руб.

Суд установил, что в феврале 2025 года белгородец контактировал с представителями спецслужб Украины, а затем прошел в Киеве обучение для осуществления террористической деятельности на территории РФ. После этого он вернулся в Белгород, где по указанию куратора намеревался совершить теракт.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ЛНР задержали уроженца республики, завербованного службой безопасности Украины. Он должен был пройти обучение минно-взрывному делу для последующей работы в Воронежской и Белгородской областях.

Мария Свиридова