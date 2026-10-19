Чтоб без боя из Приморья

Олег Кожемяко — уникальный в своем роде губернатор, который за более чем 20-летнюю карьеру возглавлял сразу четыре дальневосточных региона: Корякский автономный округ (в 2007 году был объединен с Камчатской областью), Амурскую и Сахалинскую области, а также Приморский край. На счету остальных его коллег — не более двух субъектов (например, у Сергея Собянина — Тюменская область и Москва, у Александра Цыбульского — Ненецкий автономный округ и Архангельская область). Кроме того, господин Кожемяко четырежды побеждал на прямых выборах — в 2012, 2015, 2018 и 2023 годах.