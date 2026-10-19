Чтоб без боя из Приморья
«Четырежды губернатор» Олег Кожемяко уходит на повышение
Серия перестановок в правительстве, инициированная 19 октября премьером Михаилом Мишустиным, дала повод для первой осенней губернаторской отставки. После согласования в Госдуме глава Приморья Олег Кожемяко, который с 2005 года успел побывать у руля сразу четырех субъектов, сменит Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке. По устоявшейся практике преемником губернатора, заслужившего повышение, может стать работавший с ним региональный чиновник.
Объясняя ротацию, пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков напомнил, что Олег Кожемяко «досконально знает этот макрорегион». «Плотно взаимодействовал с полпредством президента в ДФО и сумеет с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа»,— добавил представитель кабинета. С чем связана отставка Юрия Трутнева, господин Беляков не пояснил, однако уточнил, что тот имеет «огромный управленческий опыт», а также «обладает высоким профессионализмом, знаниями и компетенциями».
По данным “Ъ”, уходящий вице-премьер продолжит карьеру в администрации президента. Окончательно его новая должность пока неизвестна, однако источники “Ъ” ранее сообщали, что он может стать одним из заместителей ее руководителя. Также не исключено, что Юрий Трутнев получит пост спецпредставителя президента. Кроме того, по данным РБК, чиновник может стать помощником главы государства. Издание уточняет, что господин Трутнев, отметивший в марте 70-летие, принял решение покинуть пост самостоятельно: ему нужно «восстановиться» после регулярных перелетов на Дальний Восток. В администрации президента он будет курировать вопросы патриотического воспитания, уточнили источники РБК.
Олег Кожемяко — уникальный в своем роде губернатор, который за более чем 20-летнюю карьеру возглавлял сразу четыре дальневосточных региона: Корякский автономный округ (в 2007 году был объединен с Камчатской областью), Амурскую и Сахалинскую области, а также Приморский край. На счету остальных его коллег — не более двух субъектов (например, у Сергея Собянина — Тюменская область и Москва, у Александра Цыбульского — Ненецкий автономный округ и Архангельская область). Кроме того, господин Кожемяко четырежды побеждал на прямых выборах — в 2012, 2015, 2018 и 2023 годах.
В качестве его возможных сменщиков на посту губернатора края рассматриваются мэр Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор—председатель правительства Вера Щербина, сообщили “Ъ” источники в регионе и близкие к администрации президента. Госпожа Щербина является давним соратником Олега Кожемяко: в 2018 году, после его переезда в Приморье, она несколько месяцев руководила Сахалинской областью в статусе исполняющей обязанности.
Замена губернатора, получившего повышение, на преемника из его же команды является устоявшейся практикой последних лет. Например, после перехода Романа Старовойта на должность министра транспорта в 2024 году главой Курской области стал его первый заместитель Александр Смирнов. Тогда же место руководителя Тульской области Алексея Дюмина, ставшего помощником президента, получил его первый зам Дмитрий Миляев. А нынешнего кандидата в вице-премьеры Андрея Никитина, покинувшего пост новгородского губернатора в 2025 году после назначения министром транспорта РФ, сменил первый вице-губернатор Александр Дронов.
По словам заместителя гендиректора консалтинговой группы «Полилог» Романа Моложона, повышение Олега Кожемяко — это ставка на практический управленческий опыт и глубокое знание Дальнего Востока.
«Главным вызовом для него станет переход от управления отдельным субъектом к координации целого макрорегиона. Кожемяко предстоит выстраивать отношения с губернаторами, федеральными министерствами и крупнейшими инвесторами. При этом он наследует систему институтов развития, которую Трутнев формировал на протяжении 13 лет. Поэтому ключевая задача нового полпреда заключается не столько в создании дополнительных механизмов поддержки, сколько в повышении отдачи от уже существующих»,— считает эксперт.
Приморский политолог Екатерина Нечай считает логичным возможное назначение на место господина Кожемяко Константина Шестакова, поскольку мэр обладает подходящим бэкграундом: «Коренной житель Владивостока; с экономическим и юридическим образованием. Работал в краевой администрации, был врио вице-губернатора и зампредом правительства по блоку экономики, промышленности и торговли. Считается "человеком из команды Кожемяко, достойным большего"».